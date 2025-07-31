Если поручения из центра госпоже послу в Швейцарии было – то работа полностью провалена

Относительно ситуации с участием российской (наполовину подсанкционной) делегации во главе с Валентиной Матвиенко в Конференции Межпарламентского союза (МПС) в Женеве, Швейцария.

Во-первых, о решении официального Берна сделать исключение (уже не в первый раз) для подсанкционных (в том числе и в самой Швейцарии) участников международных конференций было известно ещё с середины июля.

Во-вторых, по дипломатическим каналам были направлены сигналы о нежелательности делать исключение для подсанкционных россиян, но безуспешно.

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В-третьих, МИД Украины (хотя и лишь в соцсети, комментарием спикера) выступил с осуждающим заявлением. Правда, уже фактически в начале мероприятий.

В-четвёртых, руководство МПС действительно пыталось (без согласования с Украиной) ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ российской и украинской делегаций. От Украины планировалось участие главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука с тремя сопровождающими (не нардепы) – и хорошо, что не попали в ловушку. Только вопрос: почему заранее не был чётко донесён в МПС месседж, что такая встреча априори невозможна?

В-пятых, вряд ли официальные структуры Италии и Франции пошли бы на запрет пролёта самолёта с российской делегацией, имея официальный запрос от Берна.

В результате: украинская дипломатия сработала неплохо, но с оговорками.

Постоянное представительство Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве в принципе хорошо выполнило порученную работу. Хорошо сработала и вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк. Результат: демарш при поддержке нескольких делегаций и содержательное выступление.

Но… При таком выбранном алгоритме реагирования также должен был бы разработан и эффективно реализован отдельный план информационной работы. Который бы включал, как минимум, серию интервью посла Украины в Швейцарии (это уже прямая ответственность главы Посольства) местным и зарубежным медиа; брифинг посла для медиа накануне мероприятия; её работу с активными украинцами и украинскими организациями для подготовки общественного мнения; организацию ими пикета против участия российской подсанкционной делегации; проведение параллельного мероприятия в Женеве, посвящённого именно вопросам осуждения российских военных преступников и соблюдения санкционного режима.

Кроме того, можно было также скоординировать работу с СКУ, который только сейчас (и то — в Италии) собирает подписи с осуждением допуска подсанкционных россиян в Швейцарию.

Если такое поручение из центра послу было – то работа полностью провалена. Если нет – тогда возникают вопросы к тем, кто не учёл этот информационный аспект.

В результате имеем размывание санкционного давления на российских высших должностных лиц, открыто поддерживающих уничтожение Украины и украинцев и принимавших для этого соответствующие решения.

И при этом не сработали информационно на упреждение, чтобы международный резонанс не допустил подобной ситуации.

Нужно сделать выводы, потому что теперь россияне будут ещё активнее использовать такой инструментарий для выхода из изоляции, а мы не должны этого допустить – нужно действовать на опережение.

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