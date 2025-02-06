Ознакомился с несколькими историями о плене.

Женщина, у которой муж в плену, призналась: звонили оттуда. Говорила с мужем – жив, но чтобы его освободили, требовали "сдавать" критические объекты, фотографировать военную технику и т. д. Она живет рядом с крупным железнодорожным узлом. Но муж как будто предупредил – трижды повторил: у меня все хорошо, не волнуйся. Она говорит – отпустило, но было желание сотрудничать...

Третий год идет война. Не менее 8000 украинцев, в том числе военных, находятся в плену у РФ. Тяжело представить состояние семей, которые стремятся вырвать своих родных из российских пыточных. Россия неспешно обменивает пленных, играя на нервах, чтобы воспользоваться состоянием измученных и разочарованных долгим ожиданием.

Российская пропаганда и спецслужбы активно манипулируют эмоциями родных военнопленных, используя их в своих целях. Они оценивают пленных по нескольким критериям: место службы, должность, звание, наличие среди родственников или знакомых публичных лиц или высокопоставленных чиновников.

Также важный фактор – огласка самого факта плена. Если пленный считается "перспективным", на его родных оказывается давление: от "поощрений" до прямых угроз.

Известны многочисленные случаи, когда представители российских спецслужб связывались с семьями военнопленных и требовали от них совершать действия, направленные на дестабилизацию украинского общества.

Вражеские агенты также пытаются проникнуть в сообщества семей защитников, участвующих в митингах и акциях в поддержку пленных, чтобы провоцировать раздоры и подталкивать к радикальным действиям. Об этом также сообщают в ГУР МО.

Кроме того, неизвестные лица обзванивают родных военнопленных, пытаясь принудить их к сотрудничеству. Речь идет о передаче разведывательной информации, выведении из строя гражданской инфраструктуры, а иногда – даже о террористической деятельности. В обмен они обещают послабления для пленных или же угрожают.

Увеличилось и количество случаев, когда пленным позволяют звонить родственникам. Основной месседж таких разговоров – посеять уныние и панику: мол, "Украина проиграла", "никто не ждет", "все забыли". Главное в такой ситуации – понимать, что сам факт звонка означает, что ваш близкий человек жив.

Враг также стремится получить персональную информацию о семьях военнопленных. Для этого созданы специальные Telegram-каналы, а "официальные лица" так называемых ЛДНР призывают передавать им такие данные.

Какие выводы следует сделать на основе данных украинской разведки? Любая информация, переданная врагу, обязательно будет использована против Украины. Она никак не поможет вашим родным, а наоборот – только усугубит ситуацию.

Если спецслужбы РФ почувствуют склонность к сотрудничеству, они лишь усилят давление и увеличат требования. В таких случаях шансы на освобождение из плена резко снижаются.

Именно поэтому все вопросы по возвращению украинцев из плена следует решать исключительно через специалистов Координационного штаба.

В настоящее время Украина располагает достаточным "обменным фондом" для проведения масштабных обменов, и главная цель – формат "всех на всех". Поэтому важно соблюдать информационную гигиену, избегать сотрудничества с врагом и доверять только официальным структурам.

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Иначе можно столкнуться с обманом и мошенничеством, ведь бедой семей военнопленных часто пользуются аферисты, цель которых – выманить деньги. Помним об этом.

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