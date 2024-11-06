Как Россия покупала голоса на президентских выборах в Молдове: три главных способа
Россия влияла на выборы в Молдове тремя способами. Во-первых, через массированную кампанию дезинформации. Во-вторых, через подкуп избирателей с помощью молдавского олигарха Илона Шора, сбежавшего в РФ. В-третьих, возила молдаван, живущих в России, чартерными рейсами в Турцию и Беларусь, чтобы голосовали за ее кандидата – социалиста Александра Стояногло. Последний все равно проиграл выборы президенту Майе Санду. Эти "золотые избиратели" не помогли Москве.
Аномально много голосовало жителей Приднестровья – ехали через Днестр и голосовали на территории Молдовы. Санду провела мощную мобилизацию диаспоры в ЕС, что дало ей победу.
К сожалению, Молдова не имеет возможности эффективно противостоять давлению России. Средства, потраченные россиянами на эти выборы, оценивают более чем в 100 млн евро.
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