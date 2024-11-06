Росія впливала на вибори у Молдові трьома способами. По-перше, через масовану кампанію дезінформації. По-друге, через підкуп виборців за допомоги молдовського олігарха, який втік до РФ, Ілона Шора. По-третє, возила молдован, які живуть у Росії, чартерними рейсами до Туреччини й Білорусі, щоб голосували за її кандидата – соціаліста Олександа Стояногло. Останній все одно програв вибори президентці Маї Санду. Ці "золоті виборці" не допомогли Москві.

Аномально багато голосувало жителів Придністров’я –- їхали через Дністер і голосували на території Молдови. Санду провела потужну мобілізацію діаспори в ЄС, що дало їй перемогу.

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На жаль, Молдова не має змоги ефективно протистояти тиску Росії. Кошти, витрачені росіянами на ці вибори, оцінюють у понад 100 млн євро.