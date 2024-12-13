Наши потери не были и не будут напрасны, хотя враг уже сейчас в этом всех убеждает

Как только "перестанут стрелять", независимо от того, будет ли это временная заморозка или попытка остановить войну каким-то более длительным миром, начнется война вокруг этой войны. Информационная по форме и ценностная по содержанию.

За то, чтобы правильно объяснить ее, подать нам и миру. В этом противостоянии Россия попытается захватить дополнительно то, что не удалось с помощью оружия.

Поэтому будет запускать тезисы не только о вине Украины (это уже давно происходит), но и о ненужности этой войны, а потому бесполезности потерь (человеческих, материальных, политических).

Их будут направлять на нас для демотивации и демобилизации украинского общества. Чтобы сломить его волю к сопротивлению, которую не удалось одолеть вооруженной агрессией. Их будут запускать на наших соседей, чтобы парализовать их действия месседжами: не будете слушать Россию, с вами сделают так же, а Запад предаст.

Жаль, но уже сейчас похожие слова слышим от Трампа, который говорит о бессмысленной войне, подчеркивает, что если бы он руководил США раньше, ее не было бы.

На самом деле будет или не будет война, а точнее, когда именно и какой она будет, решал только Путин, который видит в ней свою главную миссию.

На самом деле нам и дальше нужно объяснять себе и миру, что это война за наше существование как отдельной нации. Мы защищаем в ней независимое государство как оптимальную форму ее существования и свою уникальную культуру как главное содержание ее существования.

Значение этой войны глобально, потому что она против того, что кто-то в мире может решать судьбу другой нации или даже сам факт ее существования. А это значит, что эта война не просто НЕ бессмысленна, она о самом важном в истории противостоянии свободы (нации и человека) и неволи.

Это значит, наши потери точно не были и не будут напрасными. Это значит, что мы не проиграем эту войну, пока будут существовать украинцы. Не проиграет весь свободный мир, пока будут существовать украинцы.

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Это звучит патетически и даже пафосно. Но масштабы и значение этой войны для нас и мира такие большие, что требуют именно такой высокой тональности.

Более того, именно понижение этой тональности является способом нивелировать наши достижения, их глобальное значение. Попытка уничтожить информационно то, что не удалось уничтожить оружием.

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