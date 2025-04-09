Переговоры превращаются в торг за закрытыми дверями и направлены исключительно на установление отношений между президентом США и Путиным

Как действия и заявления трамповского Вашингтона ослабляют позиции США, Украины и ЕС в переговорном процессе с РФ?

Заявления президента Трампа относительно Украины с самого начала обрушили переговорный процесс. В частности, категорическое заявление о том, что Украина никогда не будет в НАТО. Или позиция по оккупированным территориям Украины, которые якобы никогда не будут возвращены нашему государству. Такие заявления не открывают двери, а закрывают их. Есть вещи, которые не выносятся на публику, а являются предметом переговоров.

Президент Трамп с самого начала своей деятельности разрушил основной принцип устава ООН — территориальную целостность государств.

Претензии Трампа к Гренландии, Канаде, Панаме — это демонстрация политики силы, а не права. Отсюда и появляются разного рода заявления о территориальных уступках Украины.

Дональд Трамп пренебрег принципом правопреемственности. Все подписи и обязательства США для него ничего не значат. Он не признаёт ничего из того, что делали его предшественники, и объявил себя величайшим из президентов, приравняв себя к Джорджу Вашингтону.

Дипломатия перестала быть сферой решения международных проблем. Мир деградировал — морально и профессионально. Интеллектуальный уровень теперь никого не интересует. Вспомните уровень дипломатии во время скандальной встречи президента Зеленского с Трампом в Овальном кабинете.

Полностью разрушена конфигурация переговоров. Раньше были: ось зла и коалиция свободы и демократии. Президент Трамп стремится использовать Европу и Украину как ресурс. Европа не является полноценным участником переговоров — вместо этого звучит лишь сплошное трамповское "я".

Президент Трамп не руководствуется в своих действиях ни международным правом, ни моралью, поэтому все переговоры и встречи превратились в торг. Трампу должен весь мир. А его аппетиты растут. Например, последний проект соглашения о полезных ископаемых, где американская сторона хочет всё — и побольше.

Президент Трамп лишил мир ряда инструментов, с помощью которых решались двусторонние и многосторонние отношения. В частности, это касается ООН, ВОЗ, МУС, МАГАТЭ. Трампу не нужны институты — он хочет единолично принимать решения. Но так это не работает.

Тема тарифов наглядно показала, что президент Трамп на стороне агрессора, а не жертвы. Пошлина для Украины — 10%, а для РФ — 0%.

Президент Трамп устроил Путину политическую реанимацию в мире. Он возвращает в международную политику преступника и убийцу, на арест которого выдан ордер Международным уголовным судом.

Читайте также Переговорный процесс зашел в тупик. Что дальше

Поэтому переговоры превращаются в торг за закрытыми дверями и направлены лишь на реализацию одной цели — установление отношений между московским фюрером и Дональдом Трампом.

Никакого мирного плана для Украины у Трампа нет и не было. Украина в реализации желания Трампа была лишь дорогой к получению Нобелевской премии мира.

Президент США, который верит в своё безмерное величие, думал, что легко решит проблему российско-украинской войны и получит победные дивиденды. Но этого не произошло.

Очевидно, что переговоры зашли в тупик. Единственное, что сработает против Кремля, — это сила. А Дональд Трамп будет искать повод уйти от темы переговоров и переложить ответственность за всё на Европу.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net