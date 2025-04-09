Переговори перетворюються в торжище за зачиненими дверима і спрямовуються лише на встановлення відносин між президентом США та Путіним

Як дії та слова трампівського Вашингтона послаблюють позицію США, України та ЄС в переговорному процесі з РФ?

Заяви президента Трампа щодо України з самого початку обвалили переговорний процес. Зокрема, категорична заява про те, що Україна ніколи не буде в НАТО. Чи позиція щодо окупованих територій України, які ніколи не будуть повернуті нашій державі. Такі позиції не відкривають двері, а закривають. Є речі, які не оприлюднюються, а є предметом перемовин.

Президент Трамп з початком своєї діяльності зруйнував основний принцип статуту ООН: територіальної цілісності держав.

Претензії Трампа щодо Гренландії, Канади, Панами – це демонстрація політики сили, а не права. Звідси й беруться різного роду заяви щодо територіальних поступок України.

Дональд Трамп знехтував правонаступництвом. Всі підписи та зобов'язання США для Трампа нічого не варті. Він не сприймає нічого з того, що робили його попередники, і оголосив себе найвеличнішим з президентів, прирівняв себе до Джорджа Вашингтона.

Дипломатія перестала бути сферою вирішення міжнародних проблем. Світ впав… морально і фахово. Рівень інтелекту відтепер нікого не цікавить. Згадайте, рівень дипломатії під час скандальної зустрічі президента Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті.

Повністю зруйновано конфігурацію переговорів. Раніше були: вісь зла і коаліція свободи та демократії. Президент Трамп прагне використати Європу й Україну як ресурс. Європа не є повноправним учасником переговорів, натомість є суцільне трампівське "я".

Президент Трамп не керується у своїх діях ані міжнародним правом, ані мораллю, тому всі переговори та зустрічі перетворилися на торжище. Трампу винен весь світ. А апетити його зростають. Приміром, останній проєкт угоди про копалини, де американська сторона прагне все… і якомога більше.

Президент Трамп позбавив світ низки інструментів, за допомогою яких вирішувались двосторонні та багатосторонні відносини. Зокрема, це стосується ООН, ВООЗ, МКС, МАГАТЕ. Трампу не потрібні інституції, він хоче одноосібно вирішувати питання. Але це так не працює.

Тема тарифів яскраво продемонструвала те, що президент Трамп на боці агресора, а не жертви. Мито для України – 10%, а для РФ – 0%.

Президент Трамп влаштував Путіну політичну реанімацію у світі. Він повертає в міжнародну політику злочинця і вбивцю, ордер на арешт якого видав МКС.

Читайте також Переговорний процес зайшов у глухий кут. Що далі

Тому переговори перетворюються в торжище за зачиненими дверима і спрямовуються лише на реалізацію однієї мети – встановлення відносин між московським фюрером та Дональдом Трампом.

Жодного мирного плану для України у Трампа немає і не було. Україна в реалізації бажання Трампа була лише дорогою до отримання Нобелівської премії миру.

Президент США, який вірить у свою неосяжну велич, думав, що легко розрулить проблему російсько-української війни та зірве переможні дивіденди. Але цього не сталося.

Очевидно, що переговори зайшли в глухий кут. Єдине, що спрацює проти Кремля, – це сила. А Дональд Трамп шукатиме привід зістрибнути з теми переговорів і перекласти відповідальність за все на Європу.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net