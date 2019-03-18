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18.03.2019, 17:32

Как в Беларуси послали посланника Путина (видеоколонка)

Как в Беларуси послали посланника Путина (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Игорь Тышкевич о причинах и развитии дипломатического конфликта Минска и Москвы

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Середина марта прошла в Беларуси под знаком дипломатического конфликта с Российской Федерацией. Формальным поводом стало интервью посла РФ Михаила Бабича РИА "Новости". То, что сказал посол, трудно назвать открытием: были повторены тезисы о поддержке Беларуси, защите минского режима от "цветных революций" и о необходимости шагов по "дальнейшей интеграции". 

В целом интервью Бабича ничем не выделялось на фоне десятков других. Тем не менее, на него последовал резкий ответ беларуского МИДа, который, если отбросить специфику формулировок языка дипломатов мог бы звучать так: "эй, паренёк, а ты берега не попутал?!"

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Теги: внешняя политика РФ, Россия, беларусь, видео, Михаил Бабич
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