Россия, как и СССР до нее, рассматривает дипломатию как часть арсенала войны

The Jamestown Foundation — влиятельный американский аналитический центр (think tank), специализирующийся на анализе угроз безопасности со стороны России, Китая и других авторитарных режимов. Фонд предоставляет аналитику Конгрессу США, правительственным структурам, разведке и экспертному сообществу. Недавно он опубликовал материал украинского политика и дипломата Романа Бессмертного о принципах ведения переговоров с Россией.

Десять принципов

Вести переговоры с позиции силы

Только сильное давление на Россию заставляет её соблюдать нормы международного права, что является предпосылкой для прогресса в переговорах. Отказ в военной помощи Украине или ослабление санкций дают обратный эффект — Москва лишь усиливает атаки на гражданское население.

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Быть подготовленным

Во взаимодействии с Кремлем критически важно знать его позицию, терминологию, намерения и применимое международное право.

Проверять каждое утверждение в реальном времени

Команда переговорщиков должна быть на связи с аналитической группой, которая следит за трансляцией переговоров и проверяет каждую ссылку на юридические нормы или факты. Даже если цитата верна, необходимо убедиться, что она соответствует актуальному правовому контексту.

Не менять состав команды

Формирование рабочих групп или ротация участников делегации создают лазейки для Москвы, которая использует разрывы в коммуникации.

Все решения — за лидерами

Команда должна иметь четкие границы полномочий и не выходить за них. Под давлением и в условиях хаоса переговоров процесс принятия решений может быть разрушен.

Контролировать ход процесса

Не стоит переоценивать навыки российских дипломатов. Уверенно ведите переговоры, формулируйте повестку дня, имейте готовые решения для каждого спорного вопроса. Пусть они подстраиваются под вас. То же касается и психологического давления — изучите состав российской делегации и используйте индивидуальный подход.

Быть гибким

Не устанавливайте жесткие внутренние дедлайны и не позволяйте России создавать искусственные ограничения, вызывающие дополнительное психологическое давление и приводящие к ошибочным решениям. Вы должны быть готовы выйти из переговоров при необходимости.

Записывать каждое слово

Серьезно. Записывайте. Каждое. Слово.

Не позволяйте Москве маскировать намерения терминами

Заранее требуйте четкого определения каждого термина, которым оперирует российская сторона. Они могут предложить разные трактовки, которые другая сторона может использовать с пользой для себя.

Главное — определите результаты переговоров раньше Москвы

Информационная кампания (основные сообщения для пресс-конференции, черновики заявлений, обновления новостей во время переговоров) должна быть готова заранее. Публикуйте позицию немедленно. Не давайте Москве воспользоваться паузой, чтобы самостоятельно определить результат. Информационное освещение переговоров может быть важнее самих переговоров. Коммуникация формирует реальность.

Кроме вышеуказанных принципов, важно понимать, как Кремль инструментализирует язык и дискурс для искажения и манипулирования международными нормами и понятиями. Москва регулярно создает собственные толкования фундаментальных международных актов и исторических прецедентов.

Общение с российскими дипломатами из-за этого становится дезориентирующим опытом. Несмотря на то, что автор является носителем русского языка, часто возникало ощущение, что стороны говорят на разных языках о разных темах без переводчика. Со временем даже рассудительный человек начинает терять чувство реальности, здравого смысла и морали, оказываясь в вихре двойных стандартов и манипуляций.

В результате такой тактики место переговоров превращается в арену, где российская сторона выдвигает ультиматумы и пытается трактовать международный порядок согласно собственной правовой системе, которая либо не существует в международном праве, либо прямо ему противоречит.

Роман Бессмертный — бывший вице-премьер-министр, посол, который участвовал почти в 60 раундах переговоров с представителями России в рамках Минского мирного процесса.

Публикуется с сокращениями.

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