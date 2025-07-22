Росія, як і СРСР до неї, розглядає дипломатію як частину арсеналу війни

The Jamestown Foundation — впливовий американський аналітичний центр (think tank), що спеціалізується на аналізі безпекових загроз із боку Росії, Китаю та інших авторитарних режимів. Фонд надає аналітику Конгресу США, урядовим структурам, розвідці та експертній спільноті. Нещодавно він опублікував матеріал українського політика й дипломата Романа Безсмертного щодо принципів ведення переговорів із Росією.

Десять принципів

Вести переговори з позиції сили

Лише сильний тиск на Росію змушує її дотримуватись норм міжнародного права, що є передумовою для прогресу в переговорах. Відмова у військовій допомозі Україні чи послаблення санкцій дають зворотний ефект — Москва лише посилює атаки на цивільних.

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Бути підготовленим

У взаємодії з Кремлем критично важливо знати його позицію, термінологію, наміри та міжнародне право, що застосовується.

Перевіряти кожне твердження в реальному часі

Команда перемовників має бути на зв’язку з аналітичною групою, яка стежить за трансляцією переговорів і перевіряє кожне посилання на юридичні норми чи факти. Навіть якщо цитата правильна, потрібно впевнитися, що вона відповідає актуальному правовому контексту.

Не змінювати склад команди

Формування робочих груп або ротація учасників делегації створюють лазівки для Москви, яка використовує розриви в комунікації.

Усі рішення — за лідерами

Команда має мати чіткі межі повноважень і не виходити за них. Під тиском і в умовах хаосу переговорів процес ухвалення рішень може бути зруйнований.

Контролювати перебіг процесу

Не слід переоцінювати навички російських дипломатів. Упевнено ведіть переговори, формулюйте порядок денний, майте готові рішення для кожного спірного питання. Нехай вони підлаштовуються під вас. Те саме стосується й психологічного тиску — вивчіть склад російської делегації й використовуйте індивідуальний підхід.

Бути гнучким

Не встановлюйте жорсткі внутрішні дедлайни й не дозволяйте Росії створювати штучні обмеження, які спричиняють додатковий психологічний тиск і ведуть до хибних рішень. Ви маєте бути готовими вийти з переговорів у разі потреби.

Записувати кожне слово

Серйозно. Записуйте. Кожне. Слово.

Не дозволяйте Москві маскувати наміри термінами

Заздалегідь вимагайте чіткого визначення кожного терміна, яким оперує російська сторона. Вони можуть запропонувати різні трактування, що інша сторона може використовувати із користю для себе.

Найголовніше — визначте результати переговорів раніше за Москву

Інформаційна кампанія (основні повідомлення для пресконференції, чернетки заяв, оновлення новин під час переговорів) має бути готова заздалегідь. Публікуйте позицію негайно. Не дайте Москві скористатися паузою, щоб визначити результат самостійно. Інформаційне висвітлення переговорів може бути важливішим за самі переговори. Комунікація формує реальність.

Окрім вищезазначених принципів, важливо розуміти, як Кремль інструменталізує мову та дискурс для перекручення й маніпулювання міжнародними нормами та поняттями. Москва регулярно створює власні тлумачення фундаментальних міжнародних актів і історичних прецедентів.

Спілкування з російськими дипломатами через це стає дезорієнтуючим досвідом. Попри те, що автор є носієм російської мови, часто виникало відчуття, що сторони говорять різними мовами на різні теми без перекладача. З часом навіть розсудлива людина починає втрачати відчуття реальності, здорового глузду й моралі, опинившись у вирі подвійних стандартів і маніпуляцій.

У результаті такої тактики місце переговорів перетворюється на арену, де російська сторона висуває ультиматуми й намагається трактувати міжнародний порядок згідно з власною правовою системою, яка або не існує в міжнародному праві, або прямо йому суперечить.

Роман Безсмертний — колишній віцепрем’єр-міністр, посол, який брав участь у майже 60 раундах переговорів із представниками Росії в рамках Мінського мирного процесу.

Друкується зі скороченнями.

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