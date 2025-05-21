Потому что продавцы ненависти получают всё больше поддержки в странах с разным уровнем экономики и политической культуры

Румыния, Польша, Португалия — три страны, в которых в эти выходные прошли выборы, и одновременно три примера того, как кандидаты/партии, предлагающие своим избирателям абсолютную мерзость, построенную на ненависти и ресентименте, получают немалую поддержку.

Можно и дальше искать объяснения в том, что цена на яйца не та или что проклятые леваки загнали несчастных белых мужчин в угол и они оттуда огрызаются, но продавцы ненависти получают всё больше и больше поддержки в странах с совершенно разным уровнем экономики, миграции и политической культуры в целом.

Единственные общие переменные в этих уравнениях — это ползучая революция в потреблении информации, когда источником новостей для людей окончательно становятся TikTok, YouTube, Telegram или Twitter, в которых алгоритмы безотказно выносят продавцов ненависти в топы просмотров.

Если добавить сюда тот факт, что часть этих сетей напрямую контролируется враждебными демократиям авторитарными режимами, а часть успешно "взламывается" для манипуляций с помощью ботов и рекламных бюджетов, то не стоит удивляться, что многие из этих "новых лиц" оказываются столь дружелюбными к России или Китаю.

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Не нужно даже никого покупать напрямую. Если ты знаешь, что твои пророссийские или антизападные месседжи принесут тебе кучу просмотров и фолловеров, то при отсутствии совести такая халявная инфоподдержка не вызовет никакого внутреннего сопротивления. Недостаток интеллекта и эмпатии, а также неудержимая жажда власти помогут справиться с осознанием того, что тебя используют для разрушения собственного государства — как это сейчас происходит в США.

Регулирование информационного пространства в таких условиях превращается в вопрос выживания демократий. И вопрос этот касается как самих алгоритмических моделей потребления информации, так и влияния враждебных актеров с помощью собственных продуктов и манипуляций западными.

К сожалению, идея абсолютно неограниченного обмена информацией как залога свободы и добросовестной конкуренции идей в эпоху социальных сетей и искусственного интеллекта так же утопична, как и вера в конец истории.

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