Бо продавці ненависті отримують все більше підтримки у країнах з різними станами економіки та політичною культурою

Румунія, Польща, Португалія – три країни, в яких цими вихідними відбулися вибори, і одночасно три приклади, коли кандидати/партії, що пропонують своїм виборцям абсолютну гидоту з ненависті та ресентименту, отримали чималу підтримку.

Можна й далі шукати пояснень у тому, що ціна на яйця не така чи кляті ліваки забили нещасних білих чоловіків у куток і вони звідти огризаються, але продавці ненависті отримують все більше й більше підтримки у країнах з дуже різними станами економіки, міграції та політичної культури загалом.

Єдині спільні змінні у цих рівняннях – це повзуча революція у споживанні інформації, коли джерелом новин для людей остаточно стають TikTok, YouTube, Telegram чи Twitter, в яких алгоритми безвідмовно виносять продавців ненависті у топи переглядів.

Якщо додати сюди той факт, що частина цих мереж безпосередньо контролюється ворожими демократіям авторитарними режимами, а частина вдало "хакається" для маніпуляцій за допомогою ботів та рекламних бюджетів, то не слід дивуватися, що багато з цих "нових облич" виявляються такими дружніми до Росії чи Китаю.

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Не треба навіть нікого купувати напряму. Якщо ти знаєш, що твої проросійські чи антизахідні меседжі принесуть тобі купи переглядів і фоловерів, то за відсутності совісті така халявна інфопідтримка не викличе жодного внутрішнього спротиву. Брак інтелекту та емпатії, а також нестримна жага влади допоможуть впоратися з усвідомленням того, що тебе використовують для руйнації власної держави, як це зараз відбувається у США.

Регуляція інформаційного простору за таких умов перетворюється на питання виживання демократій. І питання тут як до самих алгоритмічних моделей споживання інформації, так і до впливу ворожих акторів за допомогою власних продуктів і маніпуляції західними.

На жаль, ідея про абсолютно необмежений обмін інформації як запоруку свободи й добросовісної конкуренції ідей в епоху соціальних мереж і штучного інтелекту є так само утопічною, як і віра в кінець історії.

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