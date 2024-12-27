Распад правящей коалиции в Германии, который стал официальным 16 декабря, когда канцлер Олаф Шольц проиграл голосование о недоверии в Бундестаге, внимательно отслеживается в Киеве. Это вполне объяснимо, ведь Германия является одним из важнейших партнеров Украины в Европе.

С начала полномасштабного вторжения России почти три года назад Германия предоставила Украине военную помощь на сумму более 11 миллиардов евро. Это больше, чем любая другая европейская страна, уступая только Соединенным Штатам.

Следующее правительство в Берлине столкнется с рядом вызовов, решая вопрос дальнейшей поддержки Украины. Однако есть признаки того, что Киев и более широкое трансатлантическое сообщество могут с оптимизмом ожидать досрочных выборов в Бундестаг, запланированных на февраль 2025 года.