Розпад правлячої коаліції в Німеччині, який став офіційним 16 грудня, коли канцлер Олаф Шольц програв голосування про недовіру в Бундестазі, уважно відстежується в Києві. Це цілком зрозуміло, адже Німеччина є одним із найважливіших партнерів України в Європі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії майже три роки тому Німеччина надала Україні військову допомогу на суму понад 11 мільярдів євро. Це більше, ніж будь-яка інша європейська країна, і поступається лише Сполученим Штатам.

Наступний уряд у Берліні зіткнеться з низкою викликів у розв'язанні питання майбутньої підтримки України. Однак є ознаки того, що Київ і ширша трансатлантична спільнота можуть мати підстави з оптимізмом очікувати дострокових виборів до Бундестагу, запланованих на лютий 2025 року.