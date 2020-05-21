Как Зеленский делом Байдена себе и нам могилу копает

Пару месяцев назад ходили слухи, что в Офисе президента есть гениальный план. Чтобы не принимать "антиколомойский закон" и не разрушать коалицию с Игорем Коломойским, отказаться от сотрудничества с МВФ, заменив деньги Фонда прямой поддержкой от США. На много миллиардов долларов. А получить эту поддержку должны были, продав президенту США Дональду Трампу компромат на экс-вице-президента США и теперешнего кандидата на пост главы американского государства Джозефа Байдена. А если бы Трамп не смог прямо дать деньги, то получить их транзитом, от какой-нибудь Саудовской Аравии, на которую он должен был бы надавить.

Вот такая нехитрая схема. О которой даже писала украинская пресса. Которая просто не могла быть жизнеспособной. Это невозможно в реальном мире. Но об этом могут не догадываться, например, обычные таксисты. И люди из Офиса президента. В конце концов, у нас же нынче во власти 30 выпускников "Квартал 95".

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В свое время, Августо Пиночет, президент Чили и диктатор, делал реформы в стране с помощью Гарвардских мальчиков. И у них получилось. А у нас квартальные мальчики. И президент еще удивляется, что к ним никто не хочет присоединяться. И быть потемкинскими реформаторами.

Так вот, мальчики из шоу-бизнеса, теоретически, могли бы поверить в такой план. Но как мы видим, что он не сработал. У нас есть сотрудничество с МВФ и скоро будет первый транш. Дай Бог не последний. И, казалось, тема влазить в выборы президента США ушла. Как идея потенциального самоубийства. Казалось, пронесло. Но только казалось.

И вот уже Зеленский лично одобряет расследование против Байдена и Петра Порошенко. Обвиняя своего предшественника в гос измене. И, соответственно, обвиняя Байдена в преступлении. В год выборов президента США. Обвиняет в преступлении лидера предвыборной гонки в США, ставки на победу которого постоянно растут. Делает это после появления записей, который, судя по всему, предоставила сама Украина (СБУ? Офис президента?). Которые слегка подкорректировала команда Медведчука-Коломойского и выбросила на потеху российским пропагандистам.

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Сделали это руками, связанного с ФСБ депутата на канале кума Владимира Путина. Причем, не было никакой сенсации в том, что было опубликовано. Потому что сам Байден рассказывал эту историю. А президент обвинет своего предшественника фактически в том же, в чем уже легко обвинить и его самого.

И теперь эта тема станет одним из лейтмотивов предвыборной гонки в США. Русские и Трамп постараются.

И это не первое событие.

За день до выхода Андрея Деркача, очевидного представителя русского мира и ФСБ в Украине, телеканал НТВ берет интервью у Александра Онищенко, который сидит в немецкой тюрьме. Известный любитель коней и моделей, а также государственных денег, особенно в сфере энергетики. Еще один жулик, с которым все давно ясно. Так вот, этот Онищенко дает интервью российский пропагандистам и обвиняет в своих бедах Сороса и Байдена. И уже на следующий день на телеканале 112, таком себе филиале НТВ в Украине, живущего на деньги Медведчука, выходит Деркач со своей "сенсацией".

Совпадение?

На этот вопрос вы можете придумать ответ сами. Судя по всему, русские снова решили помочь Трампу победить. Но теперь делают это еще и убивая сразу второго зайца – разрушая отношения Украины и США. При этом, США – наш единственный надежный союзник в войне с Россией. Зачем это России – понятно. А вот зачем это Украине?

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Вопрос опять риторический. Но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу.

Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции. Президент лично уничтожает сотрудничество с США, нашим единственным союзником, подрывая доверие, и позволяет оставить нас наедине с Россией. Которая снова хочет видеть Трампа в кресле президента.

Украина в любом случае проигрывает. Да уже проиграла и потеряла. Как минимум доверие со стороны союзника, который помогал как делать реформы, так и сдерживал агрессию России. Теперь украинская тема может стать токсичной в любом случае. Кто бы не победил. А это выгодно русским. Потому что меньше будут защищать Украину союзники. И выгодно олигархам. Потому что меньше будет желание делать реформы.

Президент может не понимать, что творит. Такой у нас президент. И Офис президента может не понимать, что творит, или творить сознательно, подыгрывая русским или Коломойскому, против которого есть дело в США, тянущее на пожизненное.

Такой у нас Офис президента. Но хоть кто-то взрослый там должен быть? Кто-то, кто может объяснить, чем чревато, когда мелкие жулики из провинции начинают играть в Большую Игру? Чем чревато самому президенту такая игра. И что в следующий раз международной поддержки, финансовой, может не быть. А кризис еще не закончился…

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