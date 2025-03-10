Какая срана станет новым центром силы в мире
Тот центр силы в мире, который заявит сейчас о защите слабых, объединит вокруг себя ещё больше стран.
Таким центром силы может стать Китай.
Объединённая Европа могла бы стать таковой, но… увы.
Конкурировать Китаю будет коалиция во главе с США, лидерство которых может ослабнуть в следующие годы, но в среднесрочной перспективе альтернативы пока не видно. Хотя надежда на европейское лидерство ещё остаётся.
Снова — двуполюсный мир. Такой уже привычный. Холодная война и локальные войны. Богатые и бедные.
И снова "мировое правительство", "технорадикалы", "масоны"…
Ничего нового уже не будет. Всё это уже было на планете Земля. Нам вряд ли удастся кардинально изменить ход истории.
А вот грамотно сориентироваться, сохранить Украину и объединиться сейчас с теми, кому это тоже нужно, чтобы потом войти в клуб с парадных дверей, а не наблюдать из подворотни — было бы правильно.
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