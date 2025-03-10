Та як зберегти Україну в умовах глобальних змін

Той центр сили у світі, який заявить зараз про захист слабших, згуртує навколо себе ще більше країн.

Таким центром сили може стати Китай.

Могла б обʼєднана Європа, але… на жаль.

Читайте також Чому Китай приречений стати більш агресивним

Конкурувати Китаю буде коаліція на чолі зі США, лідерство яких може ослабнути наступними роками, але в середньостроковій перспективі все ж таки альтернативи поки не видно. Хоча надія на європейське лідерство ще залишається.

Знову — двополюсний світ. Такий вже звичний. Холодна війна й локальні війни. Багаті й бідні.

І знову "світовий уряд", "технорадикали", "масони"…

Нічого нового вже не буде. Вже все це на планеті Земля було. Нам навряд чи вдасться кардинально змінити хід історії.

А от грамотно зорієнтуватися, зберегти Україну й обʼєднатися зараз з тими, кому це також потрібно, щоб потім зайти в клуб з парадних дверей, а не спостерігати із підворіття — було б правильно.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net