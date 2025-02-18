Очень похоже, что предложение американской стороны было не экономическим соглашением, а политической договоренностью

О чем шла речь в предложенном тексте соглашения (относительно полезных ископаемых между США и Украиной. – Ред.)?

Если речь идет о 50% от существующих лицензий на добычу, то это действительно похоже на рэкет. Надеюсь, что это не так. Потому что я понимаю, что речь может идти только о 50% доходов от новых лицензий на добычу.

Но тогда это — приглашение на свидание вслепую или уравнение с двумя неизвестными.

Потому что из того, что есть в прессе, непонятно, сколько они готовы инвестировать в Фонд, о котором идет речь в документе, а мы не можем точно сказать, где и сколько у нас запасов тех полезных ископаемых, которые интересуют США.

Если действительно это предложение касается еще не разведанных ресурсов, это означает, что перед тем, как начать добычу, необходимо провести очень дорогостоящие работы по исследованию месторождений, чтобы понять, в том числе, есть ли экономическая целесообразность в их добыче. Это может занять от 5 до 20 лет и не гарантирует положительного результата.

У Украины действительно есть значительный потенциал и в нефти, и в газе, и в критических материалах и минеральных ресурсах, но разведка и анализ этих запасов не проводились. И мы только теоретически знаем, что они есть, а сколько стоит разведка и будет ли экономическая целесообразность в добыче, никто точно не знает.

Для примера приведу цифры из корпоративной стратегии "Нафтогаза" на 2021 год, подготовленные специалистами с международным опытом и пониманием финансовых рынков. Только для финансирования программ разработки, сейсмической разведки и добычи из новых месторождений (brownfield) газа необходимо было бы вложить 20 миллиардов долларов в течение 10 лет.

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Очень похоже, что предложение американской стороны было не экономическим соглашением, а политической договоренностью. Экономическим оно могло бы стать, если бы США четко определили свои финансовые обязательства по наполнению Фонда и готовность инвестировать именно в разведку потенциальных пока еще месторождений.

Интересно, продолжится ли обсуждение алгоритмов освоения украинских ресурсов и когда.

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