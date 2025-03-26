Трамп, попавший в ловушку своих обещаний, будет вынужден менять подход к переговорам. А пока что продолжит обещать

Декларация о моратории на удары по энергетике и войне на море дала Трампу шанс продолжать свой курс на "мир в Украине".

Если бы на этот раз в Саудовской Аравии не появились хотя бы такие скромные результаты, гипероптимистичные заявления чиновников Белого дома и самого Трампа начали бы казаться смешными.

Трамп попал в ловушку собственных обещаний, когда годами доказывал, что вопрос мира можно решить за один день, но оказалось, что всё гораздо сложнее.

Однако Трамп продолжает давать эти обещания и даже говорит, что Путин "лишь делает вид", что затягивает переговоры. Как ни парадоксально, но по сравнению с другими инициативами Трампа договориться хотя бы о 30-дневном перемирии выглядит более реалистично, чем выкупить Гренландию, присоединить Канаду или вызвать экономический бум в США за счёт повышения тарифов.

Сложную ситуацию Трампа понимает и Путин, который всячески затягивает переговорный процесс, выдвигая либо нереалистичные, либо бесконечные дополнительные условия уже после объявления договорённостей – как, например, в этот раз, с длинным списком требований об отмене санкций, которые должны стать предпосылкой перемирия на море, уже анонсированного в США.

Хотя в идеале Путину хотелось бы, чтобы переговорный процесс затягивали украинцы.

Уверен, что Вашингтон и Москва обсуждают также гораздо более широкий спектр вопросов, чем заявляется официально. Как минимум – разнообразные инвестиции США в экономику РФ, в частности, в энергетику и развитие проектов в Арктике. Время от времени информация о таких неофициальных переговорах просачивается в СМИ.

Думаю, интенсивная фаза переговоров продлится ещё несколько месяцев, а дальше Трампу придётся либо тихо отступать от темы российско-украинской войны, либо кардинально менять свои подходы. И большой вопрос – что именно будет менять Трамп.

Другой важный вопрос – как будет использовано время, если через несколько месяцев шаткая пауза в войне всё же наступит. Но с позиции сегодняшнего дня это выглядит пока очень далёкой перспективой.

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