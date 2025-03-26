Яким є єдиний реальний результат переговорів у Ер-Ріяді
Декларація про мораторій на удари по енергетиці та війну на морі дали Трампу шанс продовжувати свій трек на "мир в Україні".
Якби цього разу у Саудівській Аравії не з’явилися бодай би такі скромні результати гіпероптимістичні заяви чиновників Білого дому і самого Трампа почали б здаватися смішними.
Трамп потрапив у пастку власних обіцянок, коли кілька років він доводив, що питання миру можна вирішити за один день, але виявилося, що все значно складніше.
Але Трамп продовжує робити ці обіцянки, і навіть казати, що Путін "лише удає", що затягує перемовини, бо, як це не парадоксально, але порівняно з іншими ініціативами Трампа домовитися бодай про 30 перемир’я реалістичніше, ніж викупити Гренландію, приєднати Канаду чи спричинити економічний бум у США шляхом підвищення тарифів.
Складну ситуацію Трампа розуміє і Путін, який усіляко затягує переговорний процес, виставляючи або нереалістичні, або нескінченні додаткові умови вже після оголошення домовленостей – як от, цього разу, з довгим переліком скасування санкцій, які мають стати передумовою перемир’я на морі, яке вже було анонсовано у США.
Хоча в ідеалі Путін хотів би, щоб переговорний процес затягували українці.
Переконаний, що Вашингтон і Москва обговорюють також набагато ширший спектр питань, ніж це офіційно оголошується. Щонайменше – обговорюють розмаїті інвестиції США в економіку РФ, зокрема, в енергетику та розвиток проєктів у Арктиці. Час від часу інформація про такі неофіційні перемовини просочується у ЗМІ.
Думаю, інтенсивна фаза перемовин триватиме ще кілька місяців, далі Трампу доведеться або тихенько відповзати від теми російсько-української війни, або сильно змінювати свої підходи. І велике питання — що саме змінюватиме Трамп.
Інше велике питання, як буде використаний час, якщо через кілька місяців хитка пауза у війні таки настане. Але з позиції сьогоднішнього дня це поки що дуже далека перспектива.
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