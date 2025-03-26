Трамп, який потрапив у пастку власних обіцянок, буде змушений змінювати підхід до перемовин. Але поки що продовжить обіцяти

Декларація про мораторій на удари по енергетиці та війну на морі дали Трампу шанс продовжувати свій трек на "мир в Україні".

Якби цього разу у Саудівській Аравії не з’явилися бодай би такі скромні результати гіпероптимістичні заяви чиновників Білого дому і самого Трампа почали б здаватися смішними.

Трамп потрапив у пастку власних обіцянок, коли кілька років він доводив, що питання миру можна вирішити за один день, але виявилося, що все значно складніше.

Але Трамп продовжує робити ці обіцянки, і навіть казати, що Путін "лише удає", що затягує перемовини, бо, як це не парадоксально, але порівняно з іншими ініціативами Трампа домовитися бодай про 30 перемир’я реалістичніше, ніж викупити Гренландію, приєднати Канаду чи спричинити економічний бум у США шляхом підвищення тарифів.

Складну ситуацію Трампа розуміє і Путін, який усіляко затягує переговорний процес, виставляючи або нереалістичні, або нескінченні додаткові умови вже після оголошення домовленостей – як от, цього разу, з довгим переліком скасування санкцій, які мають стати передумовою перемир’я на морі, яке вже було анонсовано у США.

Хоча в ідеалі Путін хотів би, щоб переговорний процес затягували українці.

Переконаний, що Вашингтон і Москва обговорюють також набагато ширший спектр питань, ніж це офіційно оголошується. Щонайменше – обговорюють розмаїті інвестиції США в економіку РФ, зокрема, в енергетику та розвиток проєктів у Арктиці. Час від часу інформація про такі неофіційні перемовини просочується у ЗМІ.

Думаю, інтенсивна фаза перемовин триватиме ще кілька місяців, далі Трампу доведеться або тихенько відповзати від теми російсько-української війни, або сильно змінювати свої підходи. І велике питання — що саме змінюватиме Трамп.

Інше велике питання, як буде використаний час, якщо через кілька місяців хитка пауза у війні таки настане. Але з позиції сьогоднішнього дня це поки що дуже далека перспектива.

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