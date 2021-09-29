Камбэк безумного принтера Зеленского, обстрел Шефира, скепсис Разумкова по ЗЕолигархизации

Бессодержательный и популистский закон об олигархах принято со скандалом и нарушением парламентской процедуры. Автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Президент Украины выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В Германии избрали новый состав бундестага.

Безумный принтер Зеленского

Верховная Рада 279 голосами без учета многочисленных поправок и соблюдения регламента приняла закон об олигархах №5599, с чем законодателей оперативно поздравил Владимир Зеленский. Он уверен, что "в Украине больше не будет олигархической ветви власти".

Поддержка законопроекта во втором чтении депутатскими группами с мощным олигархическим влиянием и переходный период для начала функционирования его норм позволяют не согласиться с главой государства. Коллизия с правками (не копеечная – проголосовано двоевластие в вопросе, кто будет вести реестр олигархов – СНБО или НАПК) существенно приблизила ситуацию к абсурду.

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Парламентарии не стали ни идти по процедуре, что выглядело логичным при наличии заметного запаса голосов, ни прислушиваться к неофициальному, но четкому сигналу Венецианской комиссии. Банковая сказала "Надо" – монобольшинство ответило "Слушаюсь".

Демонстративное усиление авторитарных тенденций в стране, где произошла Революция Достоинства, выглядит обусловленным стартом президентской кампании Владимира Зеленского. Иначе трудно объяснить стремление ОПГ взять на короткий поводок всех минимально значимых в масштабе страны владельцев финансовых и медийных ресурсов.

Обстрел Шефира

Накануне голосования неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, ранив водителя. Сам деловой партнер и неформальный наставник Зеленского не пострадал, более того – заверил, что не связывает обстрел с профессиональной деятельностью, поскольку в последнее время занимался съемками "Вечернего квартала".

Команда Зеленского использовала происшествие для ситуативного нагнетания истерии и в перспективе может попытаться "закрутить гайки", плохо понимая возможные последствия.

Впрочем, некоторые понимают. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков кажется одним из тех, кто предполагает негативные возможности ЗЕолигархизации, как уже назвали принятие закона об олигархах. Пребывание на самоизоляции через COVID-19 не помешало Разумкову продемонстрировать собственный скепсис к поспешности, с которой протягивали через парламент сомнительное решение. Он осознает и возможные последствия своей фронды, отметив, что не боится отставки.

Зеленский на сессии Генассамблеи ООН

Во время главных событий во внутренней политике Украины на прошлой неделе Владимир Зеленский находился в Нью-Йорке, где принимал участие в традиционной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С ее трибуны украинский президент выступил в несколько вызывающей манере, вспомнив о покушении на Сергея Шефира, войне на Донбассе и захвате Россией Крыма. Это выступление (больше ориентировано на потребителя внутри Украины) сочеталось с критикой в адрес ООН и отсутствием увеличения количества сторонников "Крымской платформы" вопреки хорошей возможности для их поиска.

Выборы в Германии

В Германии прошли выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС при отсутствии Ангелы Меркель существенно просел, уступив первенство социал-демократам. По сравнению с нынешним созывом нижней палаты парламента ФРГ фракционный состав не изменился, разве что более успешно выступили "Зеленые/Союз 90". Однако вероятность запуска Северного потока-2 стала практически 100-процентной, ведь ее поддерживают не только социал-демократы, но и Армин Лашет с ХДС/ХСС.

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