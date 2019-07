Кандидаты в премьер-министры Украины: прорыв или провал?

Менее чем через две недели в Украине пройдут самые важные выборы года. 21 июля украинцы изберут новый совстав парламента, который затем сформирует новое правительство. Многое зависит от итогов избирательной гонки. Они определят, будет ли Украина идти по западному пути, ориентируясь на реформы, или так и останется прозябать в постсоветском болоте, в которое ее засасывало с 1991 года.

Украина сейчас самая бедная страна в Европе, даже беднее, чем Молдова; пятая часть ее работоспособного населения уехала за границу в поисках более высокого заработка, а уровень рождаемости снижается. Россия оккупирует часть восточной Украины и Крым, и не видно никаких простых дипломатических решений, чтобы заставить Россию оттуда уйти. Между тем, стране необходима новая программа МВФ, нацеленная на структурные реформы, поскольку наступает срок выплаты ее огромного долга, оставшегося еще от эпохи Януковича. В последние пять лет некоторые реформы были проведены, но ухудшили экономические показатели, и украинцы справедливо чувствуют рздражение: они ожидают, что новоизбранный президент Владимир Зеленский покажет улучшение ситуации прямо сейчас, или еще больше граждан "проголосуют ногами" и уедут за границу.

Хорошая новость заключается в том, что у Украины есть шанс ситуацию исправить. Политическая партия нового президента Слуга народа, вероятно, выиграет парламентские выборы. Она может получить абсолютное большинство в парламенте и, скорее всего, заключит коалиционное соглашение с еще как минимум одной политической партией. Так или иначе, есть два варианта.

Вариант первый: Зеленский может выбрать путь формирования профессионального правительства во главе с одним из технократов, которое и будет осуществлять длинный список очевидных, болезненных, но столь необходимых либеральных экономических реформ - включая реформу рынка земли и приватизацию государственных предприятий, а также борьбу с контрабандой и коррупцией во власти. Все эти изменения сэкономят государству приблизительно 10-12 миллиардов долларов, а осуществление этих реформ откроет доступ к еще 3-4 миллиардам долларов от МВФ. Вариант второй: Зеленский может выбрать политическое правительство и обречь страну на пять лет упущенных возможностей и удушения мечты о будущем.

Киев наводнен слухами, и в информированных кругах обсуждают пять технократов, каждый из которых мог бы стать следующим премьер-министром. Это Айварас Абромавичюс, Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Андрей Коболев и Александр Данилюк.

Большинство наблюдателей были бы рады назначению любого из этой пятерки. Но хотя все они опытны, интеллектуальны и компетентность, они не равнозначны.

Следующее правительство столкнется с многими серьезными проблемами, но самое важное - запустить экономику и реформировать суды, чтобы убедить инвесторов относиться к Украине серьезно. А премьер-министр возглавляет правительство и определяет экономическую политику.

Я говорила с каждым из пяти кандидатов по нескольку часов, и я считаю, что два наиболее подготовленных кандидата на посто главы правительства Украины - инвестиционный банкир литовского происхождения Айварас Абромавичюс и уроженец Одессы Владислав Рашкован.

Абромавичюс был министром экономического развития Украины с декабря 2014 года по февраль 2016 года, пока не заявил, что со стороны коррумпированного депутата на него оказывалось давление с целью назначения его ставленника, а затем ушел в отставку. Недавно он присоединился к наблюдательному совету Укроборонпрома, глубоко коррумпированной государственной оборонной компании, и последние несколько недель ездил по всей стране, по государственным предприятиям, пытаясь выяснить, как их можно привести в нормальное состояние. На Западе Абромавичюса считают честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютно приверженным идее успеха Украины. Выбор Абромавичюса будет сигнализировать инвесторам, западным правительствам и гражданам, что Зеленский серьезно подходит к задаче по преобразованию Украины.

Другим выбором, который сформировал бы аналогичный позитивный сигнал, является заместитель исполнительного директора МВФ Рашкован, который менее известен, но пользуется доверием многих реформаторов в Украине. С 2014 по 2016 год он занимал должность заместителя управляющего в Национальном банке Украины, отвечая за реформы как раз в том период, когда в Украине появилась для них реальная возможность. Рашкован является институционалистом, что означает, что он может решать технические экономические вопросы, но также имеет целью преобразование прежних и создание новых институтов. Но самое главное, - он точно знает, что нужно сделать Украине, чтобы получить новые международные кредитные ресурсы и как успокоить инвесторов. Несмотря на свою "правильность" (он, кажется, знает ответ практически на любой вопрос), Рашкован невероятно симпатичен; он легко смеется, никогда не перетягивает на себя внимание и прислушивается к мнению других. Он уроженец Одессы и знает, как вести переговоры, он ориентирован на результат, умен и, по общему мнению, порядочный и добрый человек. Я никогда не слышала, чтобы он говорил что-либо негативное о ком-либо в Украине, что само по себе редкость.

У трех других технократов - Данилюка, Витренко и Коболева, - другие сильные стороны.

И Витренко, и Коболев, которые вместе успешно руководили Нафтогазом, владеют глубокими знаниями по энергетическим вопросам, эффективно ведут переговоры и побеждают Россию в судах. Они не уклоняются даже от задач, которые выглядят невыполнимыми. При этом оба получали огромные бонусы, которые раздражали большинство украинцев, и создали им имидж людей, равнодушных к страданиям миллионов. Многие на Западе ценят и восхищаются Коболевым за успехи в Нафтогазе, но чтобы представить его успешным премьер-министром нужно больше воображения, чем у меня есть. Он колючий, имеет репутацию плохого командного игрока, ему не хватает человеческой контактности и умения общаться с обычными людьми.

Витренко, с другой стороны, общителен и обаятелен, может часами говорить практически на любые темы, от катания на лыжах до умозрительных экономических теории. Он быстро оценивает человека и формирует человеческий контакт.

Самым большим недостатком обоих является их ограниченный опыт. Зеленскому нужен премьер-министр, который является политическим дилетантом в лучшем смысле этого слова, а не энергетиком. Кроме того, ситуация с бонусами, вероятно, делает обоих кандидатов неприемлемыми для простых украинцев, к которым адресуется команда Зеленского.

Пятое имя - Александр Данилюк, появилось в списках предполагаемых в прошлом году, когда на посту министра финансов он вступил в конфликт с Петром Порошенко и был уволен за откровенность. Данилюк руководил реформой НДС, внедрил трехлетние бюджетные циклы и детально понимает десятки рациональных политических идей. В новом правительстве Зеленского он работает секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Поначалу Данилюк выглядит как боевой и задорный оптимист, твердо настроенный на реформирование и очистку Украины; но при ближайшем рассмотрении видно, что ему, похоже, тоже не хватает навыков межличностного общения, которыми должен владеть премьер-министр. Он, несомненно, талантливый и жесткий, но он также склонен к конфликтам и люби быть в центре внимания. Из пяти перечисленных только Данилюк ранее публично заявлял, что хочет получить эту работу.

Ни один из упомянутых кандидатов не является плохим вариантом. Любой из пяти технократических премьеров убедил бы инвесторов и Запад в том, что Зеленский искренне уверен в бесповоротности модернизации Украины.

Худший шаг, который может сделать Зеленский, - создать политическое правительство, вероятно, во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко или бывшим главой СБУ Игорем Смешко. И Тимошенко, и Смешко говорили, что хотели бы стать премьером. Но любой из этих трех обречет страну на пять лет популистской политики, которая только увеличит страдания простых людей. Выбор политического правительства пошлет Западу однозначно негативный сигнал, который приведет к тому, что "усталость от Украины" среди доноров быстро станет всеобщей.

Следите за космосом.

Колонка "Who Will Be Ukraine’s Next Prime Minister?"

опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя