Канцлер Шольц! Неужели экономика с Россией важнее жизни украинцев? Разрушьте эту стену

Уважаемая госпожа президент Геринг-Эккардт.

Уважаемый господин Шольц.

Уважаемые дамы и господа – депутаты, гости, журналисты.

Немецкий народ!

Я обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения российских войск в Украину, после восьми лет войны на востоке моего государства, на Донбассе.

Я обращаюсь к вам, когда Россия бомбит наши города, разрушая все, что есть в Украине. Все – жилые дома, больницы, школы, церкви. Ракетами, авиабомбами, реактивной артиллерией.

За три недели погибли тысячи украинцев. Оккупанты убили 108 детей. В Европе, у нас, в 2022 году.

Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов по поддержке, некоторые из которых – запоздалые. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить эту войну. И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну.

За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились, что чувствовали раньше. И что вы, наверное, пока не все замечаете.

Но вы – будто снова за стеной. Да, не Берлинской. Но в Европе. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя можете помочь.

Когда это произошло?

Уважаемые политики.

Уважаемый германский народ.

Почему это возможно? Когда мы говорили вам, что "Северные потоки" – это оружие и подготовка к великой войне, мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика. Это был цемент для новой стены.

Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом.

Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле – это камни. Камни для новой стены.

Когда мы просили о превентивных санкциях, мы обращались в Европу, мы обращались во многие страны. Мы обращались к вам. Санкции такие, чтобы агрессор почувствовал, что вы – сила, мы видели затягивание. Мы ощутили сопротивление. Мы поняли, что вы хотите продолжить экономику. Экономику. Экономику.

И сейчас торговые маршруты между вами и государством, вновь принесшим в Европу жестокую войну, – колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу.

И вы не видите, что за этой стеной, а она между нами, между людьми в Европе. И потому не все ощущаете вполне то, что сегодня переживаем мы.

Я обращаюсь к вам от имени украинцев, обращаюсь к вам от мариупольцев – мирных жителей города, который российские войска заблокировали и равняют с землей. Просто уничтожают все, что там есть. Все и всех, кто там есть. Сотни тысяч человек под обстрелами круглосуточно. Без еды, круглосуточно без воды, без электричества, круглосуточно без связи. Неделями.

Российские войска не различают, где – гражданские, а где – военные. Где – гражданские объекты. И считают мишенью все.

Театр, в котором прятались сотни людей и который был взорван вчера, роддом, детская больница, жилые районы без каких-либо военных объектов – они разрушают все. Круглосуточно. И не пускают ни одного гуманитарного груза в заблокированный Мариуполь. Пять дней российские войска не прекращают обстрелы – специально для того, чтобы не допустить спасения наших людей.

Вы все это можете увидеть. Если подниметесь над этой Стеной.

Если вспомните, что значил для вас Берлинский воздушный мост. Который можно было сделать, потому что небо было безопасным. С неба вас не убивали. Как сейчас в нашей стране, когда мы не можем сделать даже воздушный мост! Когда небо дает разве что российские ракеты и авиабомбы.

Я обращаюсь к вам от имени украинцев старшего поколения. Многих, кто пережил Вторую мировую войну. Кто спасся во время оккупации 80 лет назад. Кто пережил Бабий Яр.

Бабий Яр, куда в прошлом году приезжал президент Штайнмайер. К 80-летию трагедии. И куда сейчас ударили российские ракеты. Именно в это место. Убив семью, которая шла в Бабий Яр, к монументу. Убив снова – через 80 лет.

Я обращаюсь к вам от имени всех, кто слышал, как каждый год политики говорят: "Никогда снова". И кто увидел, что эти слова ничего не стоят. Потому что снова в Европе пытаются уничтожить целый народ. Уничтожить все, благодаря чему мы живем. Ради чего.

Я обращаюсь к вам от имени наших военных. Тех, кто защищает наше государство, а значит, и ценности, о которых часто говорят повсюду в Европе, повсюду – и у вас.

Свободу и равенство. Возможность жить свободно. Не подчиняться другому государству, считающему чужую землю своим "жизненным пространством". Почему они защищают все это без вашего лидерства? Без вашей силы? Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы?

Потому что это – Стена. Стена, которую кто-то не замечает. Но об которую сражаемся мы. Пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ.

Дамы и господа!

Немецкий народ!

Я благодарен всем, кто поддерживает нас. Я благодарен вам. Обычным немцам, искренне помогающим украинцам на вашей земле. Журналистам, делающим свое дело честно, показывая все зло, которое Россия принесла нам. Благодарен тому немецкому бизнесу, который поставил мораль и человечность выше бухгалтерии. Выше экономики. Экономики. Экономики. И благодарен политикам, которые все же пытаются... Пытаются сломать эту Стену.

Которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь. Которые поддерживают усиление санкций против России. Такое, что может гарантировать мир. Мир Украины. Мир Европы. Не колеблющиеся, отключать ли Россию от SWIFT.

Которые знают, что нужно эмбарго на торговлю с Россией. На импорт оттуда всего, что спонсирует эту войну. Знающие, что Украина будет в Евросоюзе. Ибо уже больше Европы, чем многие другие.

Я благодарен всем, кто выше, чем любые стены. И кто знает, что на более сильном и ответственности больше, когда речь идет о спасении людей.

Нам сложно выстоять без помощи мира, без вашей помощи. Трудно защищать Украину, Европу. Без того, что вы можете сделать. Сделать, чтобы не оглядываться еще после этой войны. После разрушенного Харькова... Второй раз через 80 лет. После разбомбленных Чернигова, Сум и Донбасса.

Во второй раз, через 80 лет. После замученных и убитых тысяч человек. Во второй раз, через 80 лет. Ведь что тогда историческая ответственность, которая до сих пор не искуплена перед украинским народом за то, что было 80 лет назад.

И сейчас – чтобы не появилась новая, за новой Стеной, которая снова потребует искупления.

Я обращаюсь к вам и напоминаю то, что нужно. То, без чего Европа не выживет, не сохранит свои ценности.

Бывший актер, президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: "Разрушьте эту стену!"

И я хочу сказать вам теперь.

Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену.

Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете. И чем ваши потомки будут гордиться!

Поддержите нас.

Поддержите мир.

Поддержите каждого украинца.

Остановите войну.

Помогите нам остановить ее.

Слава Украине!

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