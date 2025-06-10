Агрессор не может добиться результатов на фронте и "компенсирует" это обстрелами городов

Сегодняшний обстрел, главной целью которого стал Киев (но досталось и Одессе), был... очередным.

Да, как бы банально и жутко это не звучало для тех, кто далеко. Для нас это очередной обстрел. Не первый. Не десятый. И мы знаем, что не последний.

А еще мы знаем, что никакая это не "ответка" за удар по аэродромам. Именно потому, что этот обстрел не первый и не десятый.

Нет никаких "ответок". Удары именно по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре, больницам пошли не в ответ на наши удары. А сразу после того, как оккупанты осознали, что не могут захватить Украину военным путем. Что ЗСУ существуют и вполне чувствительно бьют агрессора. Что украинцы не встречают их цветами. И от страха тоже не сдаются.

И начались обстрелы. Первый, второй, десятый. Сколько их было уже всего? "Шахедами" и ракетами по центру и западным регионам Украины. По прифронтовым городам спектр используемого вооружения куда шире.

Мы все это видим. И еще мы понимаем, что это жест тупой злобы, ненависти и... отчаяния. Именно потому, что этот обстрел не первый и не десятый.

Они не могут НИЧЕГО добиться на фронте. Положить 200 000 своих за несколько поселков и посадок? Могут. И в результате получают груду щебня и несколько посадок в качестве приза за тысячи черных пакетов.

За два года штурмов со страшными потерями под бравурные заявления роспропаганды и нытье наших "всепропальщиков" оккупирован 1% территории Украины

И при всех усилиях на этой летней кампании фронт не рухнул. Оборону не прорвали ни в Сумской области, ни под Покровском, ни под Константиновкой. Тасуют подразделения с одного направления на другое, тянут все что можно из Крыма на Курск, но... ничего глобального не получается.

Потому обстрелы в первую очередь столицы. Чтобы порадовать свое стадо, которое жаждет крови мирных. И в отчаянной надежде – а вдруг? Вдруг украинцы наконец сломаются, прекратят сопротивление и сдадутся на милость победителя. Вот тогда и отыграемся!

Но нет. Украинцы не сдадутся. Кто-то из принципа, кто-то потому, что прекрасно понимает, как будет выглядеть "милость победителей". Так что ничего они этим обстрелом не добьются.

Как не добились и прошлым обстрелом. Как не добился капитуляции Великобритании в свое время Гитлер. Они с Путиным в ситуации безнадеги от отчаяния используют совершенно одинаковые методы – бомбежки мирного населения. И закончат одинаково.

А компания пропагандистов и соучастников будет потом на скамье подсудимых рассказывать, что просто выполняли приказ. А стадо будет размазывать сопли и говорить, что ни о чем не знало.

Все это уже было. И еще будет. В очередной раз...

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