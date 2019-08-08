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08.08.2019, 16:30

Киргизстан: кланические войны и демократия по-восточному

Киргизстан: кланические войны и демократия по-восточному
журналист

Даже удачные революции на пост-советском пространстве вовсе не обязательно приводят к развитию демократии

Помните "тюльпановую революцию" 2005 года в Киргизстане? Там в результате массовых выступлений произошла смена власти, а потом проводились даже более-менее честные выборы.

И вот почти 15 лет прошло с тех пор, а никакого демократического государства в Киргизстане нет. Freedom House оценивает страну как partly free (т.е., частично свободную), а прессу - как not free (не свободную).

Судя по событиям последних дней, плюрализм киргизского общества держится не на прочных политических институтах, а всего лишь на борьбе кланов. Похоже, что клан бывшего президента Атамбаева не в ладах с кланом нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

В этих среднеазиатских событиях есть урок и для России. Он заключается в том, что сменить власть недостаточно. Нужно сменить всю политическую систему, создать прочные, действующие, взаимно контролирующие институты власти, при которых ни один лидер страны не мог бы доминировать во власти.

То есть, нужно сделать так, чтобы власть российского президента стала как можно более слабой, чтобы власть Думы усилилась во много раз и стала независимой от Кремля и чтобы Верховный суд не зависел ни от президента, ни от Думы и был бы равносилен им. И всё это, естественно, при честных и свободных выборах.

Иначе через 15 лет после падения путинского режима в России тоже разгорится борьба кланов за всесильное кресло президента. А это будет означать, что авторитаризм в той или иной мере сохранился, и что сменились лишь лица и фамилии чиновников.

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Теги: авторитаризм, демократия, Алмазбек Атамбаев, Киргизстан
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