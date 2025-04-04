Масштабная торговая атака, направленная почти против всех стран мира, с одной вопиющей исключительностью — Россией. И пока американские СМИ восторженно обсуждали очередной театральный спектакль Трампа — его притворное "возмущение" действиями Владимира Путина, — в тени происходило нечто гораздо более отвратительное: кремлевский посредник спокойно заходил в Белый дом.

Кирилл Дмитриев, самый надежный финансовый оператор и посланник Кремля, тайно прибыл в Вашингтон. И не в статусе изгнанника. А со специальным временным освобождением от санкций, лично утвержденным Трампом, чтобы он мог беспрепятственно попасть на встречу под предлогом "переговоров о прекращении огня".

Дмитриев — не просто финансист. Он — любимый инструмент Кремля для продвижения влияния через бизнес, а не ракеты. Как генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — суверенного фонда богатства России и кошелька Путина — Дмитриев давно выполняет роль финансового лица режима на глобальной арене.

Читайте также Кремль водит Трампа за нос: тактика доброго и злого следователя

Его карьерный рост не был вопросом заслуг — все решили связи. Благодаря тесным личным отношениям с семьей Путина — его жена Наталия Попова является близкой подругой Екатерины Тихоновой, дочери Путина — Дмитриев получил место во внутреннем круге Кремля, став ключевым деятелем в теневой дипломатии и глобальных операциях по финансовому влиянию. Кроме того, он имеет глубокие связи с властями Саудовской Аравии.

Попав под санкции США в 2022 году "с целью не допустить, чтобы режим Путина привлекал капитал для финансирования вторжения в Украину", Дмитриев должен был стать изгнанником. Вместо этого, пока Россия продолжает геноцидное нападение на Украину, его снова принимают в Вашингтоне — предоставляя легитимность, полномочия и воспринимая его как партнера в ложном "плане переговоров" Трампа.

Это не дипломатия. Это — красная дорожка для реабилитации Кремля от Трампа, которая пахнет теми же закулисными играми, о которых мы узнали во время выборов 2016 года — только теперь все происходит открыто.

Печально известная встреча на Сейшелах

После того как все разведывательные агентства США пришли к выводу, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в пользу Трампа, его команда не дистанцировалась от Кремля — наоборот, они сблизились.