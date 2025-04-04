Масштабна торговельна атака, спрямована майже проти всіх країн світу, з однією кричущою винятковістю — Росією. І поки американські медіа захоплено обговорювали чергову театральну виставу Трампа — його удаване "обурення" діями Володимира Путіна, — у тіні відбувалося щось набагато огидніше: кремлівський посередник спокійно заходив до Білого дому.

Кирило Дмитрієв, найнадійніший фінансовий оператор і посланець Кремля, потай прибув до Вашингтона. І не в статусі вигнанця. А зі спеціальним тимчасовим звільненням від санкцій, особисто затвердженим Трампом, щоб він міг безперешкодно потрапити на зустріч під приводом "переговорів про припинення вогню".

Дмитрієв — не просто фінансист. Він — улюблений інструмент Кремля для просування впливу через бізнес, а не ракети. Як генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) — суверенного фонду багатства Росії та гаманця Путіна — Дмитрієв давно виконує роль фінансового обличчя режиму на глобальній арені.

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Його кар’єрне зростання не було питанням заслуг — усе вирішили зв’язки. Завдяки тісним особистим стосункам із родиною Путіна — його дружина Наталія Попова є близькою подругою Катерини Тихонової, доньки Путіна — Дмитрієв здобув місце у кремлівському внутрішньому колі, ставши ключовим діячем у тіньовій дипломатії та глобальних операціях з фінансового впливу. Крім того, він має глибокі зв’язки з владою Саудівської Аравії.

Потрапивши під санкції США у 2022 році "з метою не допустити, щоб режим Путіна залучав капітал для фінансування вторгнення в Україну", Дмитрієв мав би бути вигнанцем. Натомість поки Росія продовжує геноцидний напад на Україну, його знову приймають у Вашингтоні — надаючи легітимності, повноважень і ставлячись до нього як до партнера у фальшивому "плані переговорів" Трампа.

Це не дипломатія. Це — червона доріжка для реабілітації Кремля від Трампа, яка смердить тими ж залаштунковими іграми, про які ми дізналися під час виборів 2016 року — тільки тепер усе відбувається відкрито.

Сумнозвісна зустріч на Сейшелах

Після того як усі розвідувальні агентства США дійшли висновку, що Росія втрутилася у вибори 2016 року на користь Трампа, його команда не відмежувалася від Кремля — вони, навпаки, зблизилися.