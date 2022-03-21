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Китай и США договариваются о новом устройстве миропорядка. У РФ теперь второстепенная роль

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Китай и США договариваются о новом устройстве миропорядка. У РФ теперь второстепенная роль

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
21.03.2022, 10:20

Американо-китайские переговоры президента США Джо Байдена и президент Китая Си Цзиньпина: кратко

Ждал, пока американцы выложат свою версию разговора, с комментариями и реакциями. В отличие от китайцев, которые уже знали, что хотят опубликовать, в США думали, как это подать.

Я интерпретирую этот разговор так.

Китай фактически предложил США выйти на временные договоренности по совместному обустройству нового миропорядка, в ядре которого будет их дуумвират/биполярный баланс сил.

США думают и у них нет четкого ответа (по крайней мере, публично). 

В Вашингтоне не уверены, стоит ли брать такую паузу и начинать предметные разговоры с Пекином, или же дальше пользоваться ситуацией с Украиной, дабы обострять противостояние с КНР.

России, судя по всему, отводят второстепенную роль в мировых делах. Президент РФ Владимир Путин не смог продемонстрировать всем, что он крутой парень, который может сидеть за столом со взрослыми. Увязнув в войне в Украине, ему не удалось показать, что он способен эффективно и решительно отстаивать свой глобальный интерес.

Для Китая Россия становится тем самым "младшим партнером", который им и был нужен (а вовсе не мощная самодостаточная Россия с гипер-реваншистскими амбициями). 

Для США Россия перестает быть критической угрозой для НАТО и в лучшем случае получает статус регионального государства. Все еще будет зависеть от исхода военного похода Путина в Украину.

Ключевое сейчас – позиция США. По тому, что я вижу, в администрации президента США Джо Байдена как-то хаотично мечутся от жесткого набрасывания на вентилятор в адрес Китая до закидывания голубиных фраз типа "нам не нужна холодная война". Выглядит пока confusing.

Китай уже давно определился. Последние две недели они повторяют одно и то же:

1. Пекин хочет на пару с США определять мировую повестку в следующие десятилетия, и хочет признания этого от Штатов. 

В качестве доказательства такого признания, китайцы хотят играть свою роль в качестве гарантов по ситуации в Украине, и могут помочь решить этот вопрос как бы через "средний вариант" – нейтралитет Украины и закрепление за нами функционала "моста" между Востоком и Западом, одинаково важного для всех.

2. Китай предлагает двигаться не в логике воспроизведения "холодной войны" с разделением мира на противоборствующие блоки, а в логике формирования новых геополитических пространств и, соответственно, новой архитектуры безопасности, в которой Запад безусловной инициативы иметь не будет.

3. Китай предлагает путь условного "перемирия", то есть продолжение соперничества с США, но в более безопасном и упорядоченном формате, без резких движений и фанатизма (например, попыток ввести санкции против КНР, напрямую поддерживать Россию военным способом или разворачивать все новые системы вооружений и рисовать новые линии разделения).

Короче говоря, разговор был знаковым. Это важный момент в процессе переформатирования глобального баланса сил. 

Пока что не было ни перемоги, ни зради для нас.

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