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Китай начинает свою игру

Цей матеріал також доступний українською
Китай начинает свою игру

Эксперт программы “Международная и внутренняя политика” Украинского института будущего
26.04.2023, 23:34

Си Цзиньпин позвонил Зеленскому. Говорили о форматах выхода из войны. Пекин пришлет в Киев своих представителей. Однако в дальнейшем будет выжидать

Война, вернее сопутствующие процессы, создают опасности для продвижения китайских интересов и торговли в Восточной Европе. А создаваемые Россией угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны.

С другой стороны, втянувшись в войну против Украины, Россия лишает себя статуса глобального игрока, супердержавы. Если еще год назад амбиции Кремля опирались на тезисы о силе российской армии и функционале РФ как ключевом поставщике углеводородов в Европе, то сегодня ситуация изменилась.

Россия стремительно теряет влияние даже на те регионы, где недавно была "ключевой" внешней силой: Центральная Азия, Кавказ. Даже Беларусь и ту Китай осторожно вытягивает ближе к себе. А визит Си в Москву окончательно подтвердил — в партнерстве КНР и РФ последней отводится роль зависимого, младшего партнера.

Летняя кампания на фронте покажет, насколько сильна российская армия. Частичные замеры Китай провел, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем Востоке. Там, пожалуй, в России не все прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения маневров. Остается верификация на украинском фронте. И если РФ потерпит поражение, то кремлевская верхушка, стремясь найти опору, станет еще более покладистой китайским предложениям. Следовательно, Пекин вероятнее всего займет выжидательную позицию.

Вторая причина выжидания – процессы в самой Украине. Прекращение огня "здесь и сейчас" не воспримет ни руководство страны, ни общество. И настойчивость в этом вопросе будет лишь вредна для китайских интересов, поскольку усложнит реализацию планов послевоенного "входа" в регион.

Третья причина. Вспоминаем поездку президента Бразилии в КНР, его дальнейшие предложения по созданию "группы государств-посредников" для обеспечения переговорного процесса по Украине. Сюда прибавим французско-китайские консультации по той же теме.

С точки зрения усиления собственной роли в мире, Китаю выгодно на данном этапе работать над созданием такой коалиции. Ее формальное появление без начала переговорного процесса, естественно, невозможно, а вот предварительный этап пройти можно и нужно сейчас.

Четвертая причина. Идеальный вариант для КНР – это, чтобы к ней обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и (или) США. Формальное или неформальное обращение — роли не играет. А это возможно, опять-таки, только после летней кампании на фронте.

И, наконец, пятая причина. Россия играет роль международного хулигана, расшатывающего миропорядок. США и КНР являются выгодополучателями процесса – они будут создавать новый. И для Пекина идеальный вариант — разговор не только об Украине (при участии Украины, кстати), но и разговор на глобальные темы с США (здесь уже без третьих сторон). Такой пока не начинается.

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китай и россия
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