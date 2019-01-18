Клондидаты. Как в Украине используют двойников на выборах

Технология использования "клонов" во время избирательной кампании широко распространена в Украине и ею никого не удивишь. Обычно ее используют против рейтинговых кандидатов с целью отобрать у них голоса. Расчет на то, что не слишком внимательный избиратель перепутает строку в бюллетене и проголосует не за своего кандидата. Недавние события показали, что технология жива и будет использоваться на президентских выборах-2019.

Нардеп Юрий Владимирович Тимошенко планирует пойти в президенты в качестве самовыдвиженца. Однако, если верить разговорам в кулуарах парламента, его выдвижение курирует Банковая. Цель очевидна: любым путем оттянуть у Юлии Владимировны Тимошенко лишние голоса.

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Еще один свежий пример можно найти у экс-регионалов. Однако в этом случае специфика немного другая. Осенью 2018 года Юрий Бойко и Сергей Левочкин откололись от Оппозиционного блока и создали с Виктором Медведчуком альянс под названием "Оппозиционная платформа – За життя". Но при этом из Оппоблока Бойко и компания добровольно не вышла, чтобы не отдавать раскрученный бренд в руки группы депутатов, подконтрольных олигарху Ринату Ахметову.

"Промышленники" провели съезд без Бойко и изменили устав партии, лишив группу Левочкина-Фирташа возможности влиять на важные решения Оппоблока. Те, в свою очередь, не растерялись, и через суд добились запрета на любые изменения устава партии Минюстом. Для этого группа Ахметова, которая планирует выдвинуть в президенты нардепа Александра Вилкула, обратилась к технологии клонов. В частности, Индустриальная партия Украины переименовалась в Оппозиционный блок - Партия мира и развития, а партия Украинская перспектива – во Всеукраинский оппозиционный блок.

Затем на официальном сайте Оппоблока название партии на несколько дней дополнилось Партией мира и развития. Можно предположить, что 20 января Вилкул будет выдвинут кандидатом от переименованной Индустриальной партии, а не от Оппоблока, председателем которого по документам до сих пор является Бойко. То есть, как видим, в данном случае технология клонов применяется не для того, чтобы забрать голоса у конкурента, а чтобы попросту зарегистрировать своего кандидата.

Один из самых известных случаев с кандидатами-клонами связан со "Звездными войнами". В 2014 году Дарт Алексеевич Вейдер подавал документы на регистрацию кандидатом в президенты, однако Центральная избирательная комиссия ему отказала. В 2015 году на местных выборах в Одесский горсовет были зарегистрированы целых 44 Дарта Вейдера и один Магистр Йода.

Шутки шутками, но сейчас депутатом Одесского горсовета от партии Геннадия Труханова Доверяй людям числится Палпатин Дмитрий Викторович. И вряд ли это родственник одного из главных антагонистов "Звездных войн". За кандидатами от этих "темных сил" стояла Интернет-партия Украины, главой которой является нардеп от БПП Дмитрий Голубов.

Технология кандидатов-клонов очень распространена на парламентских выборах. Одним из первых примеров можно вспомнить Коммунистическую партию Украины (обновленную), которая дебютировала на выборах-2002. Партия была целенаправленно создана для отбора голосов у мощной в те времена Компартии, возглавляемой Петром Симоненко. Связывали этот проект сначала с именем бизнесмена Василия Хмельницкого, потом с БЮТ.

В этом же контексте вспоминается Коммунистическая партия рабочих и селян (КПРС). На президентских выборах-2004 кандидат от этой партии Александр Яковенко занял седьмое место из 24 - во многом благодаря тому, что в бюллетене его фамилия стояла между фамилиями Ющенко и Януковича.

Практика использования двойников широко используется на парламентских выборах в одномандатных избирательных округах. На каждых выборах в регионах можно было встретить по три-четыре одинаковых фамилии. Но пример хочется вспомнить из той же Одессы. В 2012 году на 133-й округ в Одесской области подали документы три кандидата с фамилией Гончаренко. Технология была направлена против кандидата от Партии регионов Алексея Гончаренко. Примечательно, что Гончаренко, который сегодня является замглавы фракции БПП, тогда заявил, что использование "старой и дремучей" технологии двойников свидетельствует, что оппоненты его боятся.

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Из чего можно сделать логичный вывод: президент Петр Порошенко боится Юлию Тимошенко, а потому использует ту самую "старую и дремучую" технологию. С надеждой, что электорат Тимошенко (ставка, видимо, на бабушек) не наденет очки в кабинке и промахнется с галочкой в бюллетене.