Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.01.2019, 15:30

Клондидаты. Как в Украине используют двойников на выборах

Клондидаты. Как в Украине используют двойников на выборах
специальный корреспондент LIGA.net

Партии прибегают к грязным предвыборным технологиям, потому что считают обман избирателей обычным делом. А избиратель не особо и протестует...

Реклама
Реклама

Технология использования "клонов" во время избирательной кампании широко распространена в Украине и ею никого не удивишь. Обычно ее используют против рейтинговых кандидатов с целью отобрать у них голоса. Расчет на то, что не слишком внимательный избиратель перепутает строку в бюллетене и проголосует не за своего кандидата. Недавние события показали, что технология жива и будет использоваться на президентских выборах-2019.

Нардеп Юрий Владимирович Тимошенко планирует пойти в президенты в качестве самовыдвиженца. Однако, если верить разговорам в кулуарах парламента, его выдвижение курирует Банковая. Цель очевидна: любым путем оттянуть у Юлии Владимировны Тимошенко лишние голоса.

Реклама

Еще один свежий пример можно найти у экс-регионалов. Однако в этом случае специфика немного другая. Осенью 2018 года Юрий Бойко и Сергей Левочкин откололись от Оппозиционного блока и создали с Виктором Медведчуком альянс под названием "Оппозиционная платформа – За життя". Но при этом из Оппоблока Бойко и компания добровольно не вышла, чтобы не отдавать раскрученный бренд в руки группы депутатов, подконтрольных олигарху Ринату Ахметову.

"Промышленники" провели съезд без Бойко и изменили устав партии, лишив группу Левочкина-Фирташа возможности влиять на важные решения Оппоблока. Те, в свою очередь, не растерялись, и через суд добились запрета на любые изменения устава партии Минюстом. Для этого группа Ахметова, которая планирует выдвинуть в президенты нардепа Александра Вилкула, обратилась к технологии клонов. В частности, Индустриальная партия Украины переименовалась в Оппозиционный блок - Партия мира и развития, а партия Украинская перспектива – во Всеукраинский оппозиционный блок.

Затем на официальном сайте Оппоблока название партии на несколько дней дополнилось Партией мира и развития. Можно предположить, что 20 января Вилкул будет выдвинут кандидатом от переименованной Индустриальной партии, а не от Оппоблока, председателем которого по документам до сих пор является Бойко. То есть, как видим, в данном случае технология клонов применяется не для того, чтобы забрать голоса у конкурента, а чтобы попросту зарегистрировать своего кандидата.

Один из самых известных случаев с кандидатами-клонами связан со "Звездными войнами". В 2014 году Дарт Алексеевич Вейдер подавал документы на регистрацию кандидатом в президенты, однако Центральная избирательная комиссия ему отказала. В 2015 году на местных выборах в Одесский горсовет были зарегистрированы целых 44 Дарта Вейдера и один Магистр Йода.

Читайте также
Почему власть проиграет выборы 15.01.2019Волшебное предвыборное лечение Конституцией 15.01.2019Веселые старты кандидатов, или Почему так тоскливо 14.01.2019

Шутки шутками, но сейчас депутатом Одесского горсовета от партии Геннадия Труханова Доверяй людям числится Палпатин Дмитрий Викторович. И вряд ли это родственник одного из главных антагонистов "Звездных войн". За кандидатами от этих "темных сил" стояла Интернет-партия Украины, главой которой является нардеп от БПП Дмитрий Голубов.

Технология кандидатов-клонов очень распространена на парламентских выборах. Одним из первых примеров можно вспомнить Коммунистическую партию Украины (обновленную), которая дебютировала на выборах-2002. Партия была целенаправленно создана для отбора голосов у мощной в те времена Компартии, возглавляемой Петром Симоненко. Связывали этот проект сначала с именем бизнесмена Василия Хмельницкого, потом с БЮТ.

В этом же контексте вспоминается Коммунистическая партия рабочих и селян (КПРС). На президентских выборах-2004 кандидат от этой партии Александр Яковенко занял седьмое место из 24 - во многом благодаря тому, что в бюллетене его фамилия стояла между фамилиями Ющенко и Януковича.

Практика использования двойников широко используется на парламентских выборах в одномандатных избирательных округах. На каждых выборах в регионах можно было встретить по три-четыре одинаковых фамилии. Но пример хочется вспомнить из той же Одессы. В 2012 году на 133-й округ в Одесской области подали документы три кандидата с фамилией Гончаренко. Технология была направлена против кандидата от Партии регионов Алексея Гончаренко. Примечательно, что Гончаренко, который сегодня является замглавы фракции БПП, тогда заявил, что использование "старой и дремучей" технологии двойников свидетельствует, что оппоненты его боятся.

Реклама

Из чего можно сделать логичный вывод: президент Петр Порошенко боится Юлию Тимошенко, а потому использует ту самую "старую и дремучую" технологию. С надеждой, что электорат Тимошенко (ставка, видимо, на бабушек) не наденет очки в кабинке и промахнется с галочкой в бюллетене.

Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.

Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: предвыборная гонка, махинации, выборы президента
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Галицкий: Венчурный капиталист - плохой человек. Он - многоженец
Люди Галицкий: Венчурный капиталист - плохой человек. Он - многоженец
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 