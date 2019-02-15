Клоны, провокаторы, техкандидаты: зачем им президентские выборы

На участие в избирательной гонке заявились 44 кандидата. Да, это аномально много. Чтобы вы могли оценить степень аномалии: на выборах-2014 в бюллетенях было 23 фамилии.

Есть несколько причин, почему столько кандидатов принимают участие в выборах.

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Задел на парламентскую кампанию. Многие кандидаты в нее негласно уже вступили. Выборы президента дают им возможность запомниться, нарастить электоральные показатели, завоевать новые ниши. Даже те политики, чей рейтинг колеблется в пределах статистической погрешности, своим участием в президентских выборах могут нарастить узнаваемость и в дальнейшем претендовать на проходную часть избирательных списков.

Технические кандидаты. Давайте признаем: отдельные политики принимают участие в выборах, просто чтобы исполнять техническую функцию и оттягивать голоса у топов.

Например, фамилия Тимошенко Юрия Владимировича очень созвучна с фамилией одного из фаворитов кампании - конечно, это вселяет определенные сомнения по поводу его цели. Тем более, что он не является представителем влиятельной политической силы, а из фракции Народный фронт его вообще исключили. Логика его участия в выборах непонятна. Опять же, Каплин, который дублирует тезисы кампании Тимошенко. Это техническая функция или нет? Как по мне, его рекламная кампания свидетельствует о том, что - да, техническая.

Кандидаты-провокаторы. Часть из них ЦИК не зарегистрировал. Я имею в виду Петра Симоненко и Надежду Савченко, которые в принципе наперед знали, что Центризбирком им откажет. А вот кандидату от партии Розумна сила Александру Соловьеву повезло больше.

В его предвыборной программе содержалось скандальное предложение начать переговоры с боевиками ОРДЛО. Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистраци, увидев в этом призывы к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Так он просто подправил эту строку программы - и таки стал кандидатом со второго раза. Мы, кстати, официально обращались в СБУ с заявлением, что в действиях этого политика есть нормы, которые свидетельствуют о нарушении статей Уголовного кодекса.

То есть причин баллотирования - много. Но я уверен, если отбросить даже один фактор парламентских выборов, аномального количества кандидатов мы бы не увидели.

В принципе, в этом нет никакой серьезной проблемы организационного характера. Это принципиально не повлияет на суммы средств, на размеры бюллетеня. Но я вижу серьезные пробемы в снижении фактора дебатов на выборах. Традиционно ряд телеканалов организовывал дебаты между кандидатами в президенты. И я не думаю, что Тимошенко или Порошенко пойдут дискутировать с кандидатами-аутсайдерами: вряд ли им место на одной медийной площадке.

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В сухом остатке. Я уверен, что в избирательном бюллетене мы увидим все же не 44 фамилии. Несколько кандидатур снимутся в пользу фаворитов кампании. Могут также найтись несколько кандидатов, которые откажутся от участия в выборах, чтобы привлечь к себе больше внимания. Потому что одни запоминаются скандалами, а другие - эпатажными поступками. Например, Андрей Билецкий со старта отказался от участия в камании, - и я думаю, это больше сыграло ему в плюс, чем в минус. С Яценюком - та же история.

То есть об окончательном количестве кандидатов мы сможем говорить только после 7 марта.

Специально для LIGA.net

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