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Когда и с какими потерями закончится эта война? Все зависит от мотивации солдат РФ

Цей матеріал також доступний українською
Когда и с какими потерями закончится эта война? Все зависит от мотивации солдат РФ

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
15.09.2022, 08:02

Украина сражается в войне против России силами граждан: мы знаем, что защищаем. За что же воюют в Украине граждане России?

Вопрос мотивации российских солдат – один из критически важных вопросов нынешней войны. Ибо от этого зависит, когда и с какими нашими потерями она завершится.

Модерные государства воюют силами граждан, знающих, что они защищают.

Домодерные архаические государства не имеют граждан, только подданных. У них есть несколько вариантов.

1. Наемники. Армия сплошных наемников-профессионалов может творить чудеса, но только в локальных конфликтах, ведь профессионалов по определению не может быть много. На великую войну не хватит.

2. Деньги. Социальные низы, зажатые долгами, безработицей и безнадежностью, выбирают войну как способ вырваться, как социальный лифт из подземелья. Качество таких бойцов минимальное, военными профессиями они обычно не способны овладеть. Их судьба – пушечное мясо.

3. Идеология. Государство может попытаться путем пропаганды побуждать людей идти на войну ради каких-либо ценностей. Но у домодерного государства нет граждан, у него есть подданные, которые по определению не воспринимают идеологию.

Российское население долго приучалось к политической пассивности и изученной беспомощности. И теперь объяснить им что-либо об "отечественной войне" практически невозможно. Коммунизм как современная идеология был способен к индоктринации (отсюда очереди добровольцев в 1941-м), "русский мир" как архаическая идеология – не способен.

4. Принудительная мобилизация и ужас. Для этого недостаточно авторитаризма – нужен тоталитаризм, всевластие силовиков. Тоталитаризм же быстро уменьшает качество человеческого капитала, отсюда низкая способность систем управления. Исследователь истории германо-советской войны Марк Солонин доказал, что Красная армия, несмотря на сталинский авторитаризм, трижды полностью разбегалась.

Чем в настоящее время располагает президент РФ Владимиром Путиным? Немного наемников, но недостаточно. Нетрудоспособная идеология. Небольшой корпус армейской касты – профессионалов, у которых своя собственная идеология и они не очень воспринимают Путина. Немного денег, массово гонящих на войну социальные низы, но не способных создать современную армию. Немного ужаса в виде кадыровских "заградотрядов". Из этого микса возникает очень, очень большая армия, но слабо обученная, слабо сплоченная, слабо мотивированная (а также голодная и разутая).

Рядовой россиянин из "глубинного народа" поддерживает войну в Украине, но совсем не хочет на ней умирать. Он одобряет войну по телевизору.

Возможна ли в таких условиях тотальная мобилизация, о которой кричат российские "ястребы"? Для этого требуется тоталитаризм, а для его внедрения нужно время, хотя бы несколько лет. В условиях обычного авторитаризма российское население скроется от призыва всеми возможными способами. (Есть также экономические и логистические проблемы.)

В такой ситуации режим прибегает к отчаянным решениям.

Первое – формирование национальных батальонов. Поскольку не работает российский национализм (национализм – идеология свободных людей, а не рабов; национализм и модерность почти синонимы), то, может быть, сработает татарский, башкирский или ингушский национализм? Если бы это сработало, такие батальоны подлежали бы контрпропаганде и могли бы стать основой сил самообороны новых провозглашенных государств, как это произошло с национальными батальонами Австро-Венгерской империи в Первой мировой (ведь лояльность к своему народу выше, чем к имперским командирам). Но не сработало. Сознательные башкиры не понимают, что им делать на чужой войне. Наконец снова набрали социальные низы, пушечное мясо.

Второе – формирование частных армий. Аналогичное по сути решение перевести мобилизацию на кого-то другого – как не на местные власти национальных республик, так на руководителей государственных корпораций ("олигархи" в России не самостоятельные игроки, а такие же полугосударственные корпорации). Удачный шаг к гражданской войне, ведь лояльность наемников к конкретному работодателю всегда выше, чем к абстрактной империи.

Конец империи неизбежен. Она распадется на два-три десятка государств. И на этом начнется новая страница истории – более безопасная для Украины, Европы и мира.

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