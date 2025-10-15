В Украине разгорелась какая-то "томагавкомания": "настоящий геймченджер", "сколько дадут", "что поразят", "Москве конец", "Питеру тоже" – и тому подобное...

Устал повторять: если дадут, то в количестве, чтобы только подтолкнуть Путина к переговорам. При этом такого количества, чтобы заставить Путина безусловно прекратить боевые действия, вообще не существует. И не может существовать.

Даже если полностью уничтожить в России производство "шахедов", "Искандеров", "Кинжалов", "Калибров" и других средств нападения (а 1000 "Томагавков", запущенных почти одновременно, способны сделать это), то война не прекратится. Потому что характер войны коренным образом изменился.

Преобладающая ситуация следующая: после атак позиций ВСУ с воздуха КАБами небольшие штурмовые группы противника под прикрытием дронов пешим порядком или на примитивном транспорте просачиваются через наши позиции, накапливаются и пытаются закрепиться. А затем этот маневр повторяется, и таким образом обеспечивается очень медленное, очень затратное, но продвижение агрессора вперед.

И в этом сценарии врагу не хватает только живой (временно живой) силы, все остальное есть и будет.

Именно поэтому Путин планирует скрытую мобилизацию в виде "призыва на учения резервистов". И на первом этапе такая мобилизация пройдет относительно успешно, заметных протестов в недоимперии не будет, пока гробы с резервистами не начнут возвращаться десятками тысяч. При сегодняшних темпах сокращения численности агрессора на это потребуется около года.

Поэтому уничтожение "Томагавками" – или "Фламинго", или чем-то еще – российских заводов по производству крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников, облегчит нашу жизнь в тылу, но не разрушит способности врага продолжать войну.

Чтобы остановить врага, нам тоже не хватает бойцов, поэтому наши опорные пункты приходится располагать на таком расстоянии, что враг имеет возможность для проникновения между ними. Наши резервисты давно воюют. Поэтому для пополнения ВСУ нужно уменьшать призывной возраст, что вызывает в обществе понятное напряжение.

Увеличение количества наших беспилотников на фронте решает проблему лишь частично, так как снова-таки не хватает квалифицированных операторов БпЛА. В полностью автономном режиме, без участия человека, наши беспилотники пока что не работают. А создать настоящую "зону смерти" и реально остановить врага способны лишь многочисленные автономные рои дронов, которые управляются ИИ.

Продолжим показательно уничтожать конструкторов с прорывными нестандартными идеями – украинские рои дронов вообще не появятся. А западные всегда будут предоставляться в незначительном количестве – как инструмент военно-политического влияния, а не как оружие победы.

А "Томагавки" – отличная ракета. Для достижения целей США, а не Украины.

