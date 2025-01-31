Это немного раздражающий вопрос, который мне часто задают. И он раздражает, потому что предполагает слишком простой ответ.

Ни одна экономика не рухнет до такой степени, чтобы совсем не осталось денег. И пока в России есть деньги, их будет хватать на войну, если это политический приоритет. Просто "денег не хватит на все", как еще год назад предупреждал российский олигарх Олег Дерипаска. Не будет достаточно средств на образование, медицину или социальную сферу. Инфляция и налоги продолжат расти.

И по основным показателям российская экономика уже находится в тяжелом состоянии.

Политическое давление не позволяет поднять процентные ставки еще выше, хотя они уже составляют 21%. Несмотря на 25% ставки по кредитам и огромные вливания в военный сектор, который не может больше расширяться, экономика продолжает перегреваться.