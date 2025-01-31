Це трохи дратівливе питання, яке мені часто ставлять. І воно дратує, бо передбачає надто просту відповідь.

Жодна економіка не впаде настільки, щоб зовсім не залишилося грошей. І поки в Росії є гроші, їх вистачатиме на війну, якщо це політичний пріоритет. Просто "грошей не вистачатиме на все", як ще рік тому попереджав російський олігарх Олег Дерипаска. Не буде достатньо коштів на освіту, медицину чи соціальну сферу. Інфляція та податки продовжуватимуть зростати.

І за основними показниками російська економіка вже перебуває у важкому стані.

Політичний тиск не дозволяє підняти відсоткові ставки ще вище, хоча вони вже становлять 21%. Попри 25% ставки за кредитами та величезні вливання у військовий сектор, який не може більше розширюватися, економіка продовжує перегріватися.