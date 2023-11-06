Команда Майи Санду проиграла выборы в Молдове. Как агенты Кремля будут действовать дальше

Во всех важных общинах голоса уже сочтены. На примере Кишинева, Бельц и Оргеева, а также анализа состава районных советов, подытожим результаты местных выборов для Молдовы и как это будет влиять на дальнейшие президентские и парламентские выборы.

Кишиневский плацдарм забирает ФСБ.

Агент кремля Ион Чебан выиграл выборы мэра столицы в первом туре. Ему удалось завоевать крупнейшую фракцию в Кишиневском городском совете, вместе с этим он смог получить арифметическое коалиционное большинство. Социалисты, коммунисты и депутаты от партии Возрождения будут голосовать вместе с ним. Вероятно, они не будут формировать формальную коалицию, ограничившись лишь общими голосованиями. Причина проста, сохранить легенду для победы на следующих выборах.

Ион Чебан получил в первом туре 50,62% голосов избирателей столицы, а его партия – 33,1%.

Теперь Чебан является главным претендентом на пост Президента Молдовы в следующем 2024 году. Еще до местных выборов он опережал в социологии лидера социалистов Игоря Додона. Теперь он укрепит себя в качестве альтернативы. Для избирателя будет новый вариант выбора между Санду и Шором с Додоном. Именно для этого его партия называется Движение национальной альтернативы.

В Бельцах и Оргееве ФСБ сделало ставку на Шора и Майя Санду его не остановила.

Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям по снятию с выборов Партии "Шанс", которое было принято накануне в пятницу, было не только сомнительным по поводу законности и демократичности, также вполне прогнозируемо оказалось абсолютно неэффективным.

В условиях патронально-клиентских отношений между Шором и его электоратом, с их надлежащим учетом и хорошим высокооплачиваемым менеджментом для обеспечения надлежащих интеракций, он легко сориентировал своего избирателя, указав на запасных кандидатов.

Единственное, что получила команда Майи Санду — это критика со стороны ЕС и актуализация российского нарратива об антидемократическом режиме в Молдове.

В Оргее Татьяна Кочу, за которую рекомендовал голосовать Шор после снятия с выборов всех кандидатов от партии "Шанс", легко победила на выборах в первом же туре, хотя была выдвинута от другой партии. А эта другая партия, в условиях того, что партию Шанс, как и партию Шор, не допустили к выборам, легко взяла монобольшинство в городском совете.

Татьяна Кочу побеждает в Оргее с результатом 57,59%, а ее партия приобретает в местном совете абсолютное большинство мандатов с результатом 55,32%.

Это было прогнозируемо, ведь город давно контролировал Шор.

В северной столице Молдовы Бельцах, втором по значению городе в республике, самовыдвиженка Арина Коршикова, которую призывали поддержать люди Илона Шора, вышла во второй тур, где будет бороться за победу с кандидатом от Ренато Усатого, который много лет является "крестным отцом" города.

Коршикова взяла 21,52%, дав опередить себя только кандидату от партии Усатого Александру Петкову, получившему 22,69%.

Действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, которого ставил на должность Ренато Усатый, после того как он покинул "патронат" Усатого, с треском проиграл эти выборы, заняв лишь 5 место с результатом менее 10%.

Григоришин ошибочно подумал, что победа на предыдущих выборах – это его заслуга…

Через две недели в Бельцах будет батл между представителем старого покровителя города Александром Петковым, который будет бороться за Ренато Усатого и представительницей претендента на покровительство города Ариной Коршиковой, которая будет бороться за Илона Шора.

Более чем уверен, что именно такова будет парадигма данного выбора.

Следующий мэр будет служить не избирателям, а своему патрону. А между патроном и жителями Бельц сохранятся патрональные отношения, в которых покровитель будет заботиться о своих "подданных".

В районных советах, как правило, у партии /pas/, от которой стала президентом Майя Санду, есть самые большие фракции, но у них не будет возможности создать арифметическую коалицию с другими, поскольку большинство других фракций будут от пророссийских партий.

Это было целью ФСБ, и я писал о ней за несколько месяцев до выборов, акцентируя внимание на потребности в появлении проевропейских альтернативных партий, забравших голоса разочарованных в /pas/ избирателей.

Тогда я прогнозировал, что в случае отсутствия усилий на создание сателлитных партнеров в партию Майи Санду, Кремль получит желаемое, получив плацдарм для реванша. К сожалению мой прогноз реализовался на 100%.

Надеюсь Майя Санду и ее команда сделает из этого надлежащие выводы.

Однако еще не все потеряно. Можно потерять больше…

Важно не дать Шору унести Бельцы, а также не дать ФСБ создавать контекст, чтобы легитимизировать поход Чебана на президентские выборы.

Если и здесь /pas/ и Майя Санду провалятся, тогда в условиях отсутствия разоблачения Иона Чебана как агента Кремля, можно уже сейчас прогнозировать, что фиаско на местных выборах стало началом конца их власти.

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