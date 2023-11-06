Команда Маї Санду таки програла вибори у Молдові. Як агенти Кремля діятимуть далі

В усіх важливих громадах голоси вже пораховано. На прикладі Кишинева, Бєльців та Оргеєва, а також аналізу складу районних рад, підсумуємо результати місцевих виборів для Молдови та як це впливатиме на подальші президентські та парламентські вибори.

Кишинівський плацдарм забирає ФСБ.

Агент кремля Іон Чебан виграв вибори мера столиці в першому ж турі. Йому вдалося здобути найбільшу фракцію в Кишинівській міській раді, водночас він зміг отримати арифметичну коаліційну більшість. Соціалісти, комуністи та депутати від партії Відродження голосуватимуть разом з ним. Імовірно, вони не формуватимуть формальну коаліцію, обмежившись лише спільними голосуваннями. Причина проста, зберегти легенду для перемоги на наступних виборах.

Іон Чебан здобув у першому турі 50,62% голосів виборців столиці, а його партія — 33,1%.

Тепер Чебан є головним претендентом на посаду Президента Молдови наступного 2024 року. Ще до місцевих виборів він випереджав у соціології лідера соціалістів Ігоря Додона. Тепер він укріпить себе в ролі альтернативи. Для виборця буде новий варіант вибору між Санду та Шором з Додоном. Саме для цього його партія називається "Рух національної альтернативи".

В Бєльцях та Оргеєві ФСБ зробило ставку на Шора, і Мая Санду його не зупинила.

Рішення Комісії з надзвичайних ситуацій щодо зняття з виборів Партії "Шанс", яке було ухвалене напередодні у пʼятницю, було не лише сумнівним щодо законності й демократичності, також воно цілком прогнозовано виявилось абсолютно неефективним.

В умовах патронально-клієнтських стосунків між Шором та його електоратом, з їх належним обліком та хорошим високооплачуваним менеджментом для забезпечення належних інтеракцій, він легко зорієнтував свого виборця, вказавши на запасних кандидатів.

Єдине, що здобула команда Маї Санду — це критику з боку ЄС та актуалізацію російського наративу про антидемократичний режим у Молдові.

В Оргеєві Тетяна Кочу, за яку рекомендував голосувати Шор після зняття з виборів усіх кандидатів від партії "Шанс", легко перемогла на виборах у першому ж турі, хоча була висунута від іншої партії. А ця інша партія, в умовах того, що партію "Шанс", як і партію "Шор", не допустили до виборів, легко взяла монобільшість у міській раді.

Тетяна Кочу перемагає в Оргеєві з результатом 57,59%, а її партія здобуває в місцевій раді абсолютну більшість мандатів із результатом 55,32%.

Це було прогнозовано, адже місто давно контролював Шор.

У північній столиці Молдови Бєльцях, другому за значенням місті в республіці, самовисуванка Аріна Коршикова, яку закликали підтримати люди Ілона Шора, вийшла до другого туру, де буде боротись за перемогу з кандидатом від Ренато Усатого, який багато років є "хрещеним батьком" міста.

Коршикова взяла 21,52%, давши випередити себе лише кандидату від партії Усатого Олександру Пєткову, який отримав 22,69%.

Чинний мер міста Бєльці Микола Григоришин, якого ставив на посаду Ренато Усатий, після того як він полишив "патронат" Усатого, з тріском програв ці вибори, посівши лише 5-те місце з результатом менш як 10%.

Григоришин хибно подумав, що перемога на попередніх виборах — це його заслуга…

Через два тижні в Бельцях буде батл між представником старого покровителя міста Олександром Пєтковим, який боротиметься за Ренато Усатого, та представницею претендента на покровителя міста Аріною Коршиковою, яка боротиметься за Ілона Шора.

Більш ніж упевнений, що саме такою буде парадигма даного вибору.

Наступний мер буде служити не виборцям, а свому патрону. А між патроном і мешканцями Бєльців збережуться патрональні стосунки, в яких покровитель буде дбати про свої "підданих".

У районних радах, як правило, в партії /pas/, від якої стала президентом Мая Санду, є найбільші фракції, але в них не буде можливості створити арифметичну коаліцію з іншими, адже більшість інших фракцій будуть від проросійських партій.

Це було метою ФСБ, і я писав про неї за кілька місяців до виборів, наголошуючи на потребі в появі проєвропейських альтернативних партій, які б забрали голоси розчарованих у /pas/ виборців.

Тоді я прогнозував, що у випадку відсутності зусиль на створення сателітних партнерів до партії Маї Санду, Кремль отримає бажане, здобувши плацдарм для реваншу. На жаль, мій прогноз реалізувався на 100%.

Сподіваюсь Мая Санду та її команда зробить з цього належні висновки.

Проте ще не все втрачено. Можна втратити більше…

Важливо не дати Шору забрати Бєльці, а також не дати ФСБ створювати контекст, щоб легітимізувати похід Чебана на президентські вибори.

Якщо і тут /pas/ та Мая Санду провалиться, тоді в умовах відсутності викриття Іона Чебана як агента Кремля, можна вже зараз прогнозувати, що фіаско на місцевих виборах стало початком кінця їхньої влади.

Оригінал

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