Власть и покушение на реформу НАБУ–САП: как провал коммуникации привел к кризису доверия

В демократических системах сложные законопроекты – это повод для публичных пояснений. В Украине же – триггер недоверия. В конце июля 2025 года парламент принял изменения в антикоррупционной архитектуре без предсказуемой рамки обсуждения.

Внешне это выглядело как очередная "недокоммуникация". На самом деле это был глубочайший провал в стратегических коммуникациях: не сформулирована логика, не просчитано восприятие, не определено поле влияния. Это симптом стратегической афазии, когда институции теряют способность говорить в сложные моменты. Есть голос, но нет смысла и рамки, поэтому следствие очевидно – пространство для дезинформации, поляризации и дефолта доверия.

