Влада та замах на реформу НАБУ–САП: як провал комунікації призвів до кризи довіри

У демократичних системах складні законопроєкти – це привід для публічного пояснення. В Україні ж – тригер недовіри. Наприкінці липня 2025 року парламент ухвалив зміни в антикорупційній архітектурі без передбачуваної рамки обговорення.

Зовні це виглядало як чергова "недокомунікація". Насправді ж – глибший провал у стратегічних комунікаціях: не сформульована логіка, не прораховане сприйняття, не визначене поле впливу. Це симптом стратегічної афазії, коли інституції втрачають здатність говорити у складні моменти. Є голос, але немає сенсу та рамки, тож наслідок очевидний – простір для дезінформації, поляризації та дефолту довіри.

