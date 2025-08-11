Комунікація влади сиплеться – чим це загрожує
У демократичних системах складні законопроєкти – це привід для публічного пояснення. В Україні ж – тригер недовіри. Наприкінці липня 2025 року парламент ухвалив зміни в антикорупційній архітектурі без передбачуваної рамки обговорення.
Зовні це виглядало як чергова "недокомунікація". Насправді ж – глибший провал у стратегічних комунікаціях: не сформульована логіка, не прораховане сприйняття, не визначене поле впливу. Це симптом стратегічної афазії, коли інституції втрачають здатність говорити у складні моменти. Є голос, але немає сенсу та рамки, тож наслідок очевидний – простір для дезінформації, поляризації та дефолту довіри.
