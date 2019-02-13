Кому Аваков друг, того и выборы

Ещё полгода назад мало кто из наблюдателей мог предположить, что одним из главных слов на этих президентских выборах станет слово "подкуп".

Тем не менее, так случилось.

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Это уже не просто громкое обвинение от оппонентов нынешнего президента. Слово "подкуп" задало новые рамки всему процессу выборов и переросло в более широкую картину готовящейся фальсификации. Которая обсуждается настолько активно, что к марту недоверие может стать общенациональным.

Кандидаты

Теперь Пётр Порошенко должен будет доказывать, что его возможное попадание во второй тур это не фальсификация. Штаб Порошенко к этому и готовится.

Тут главный инструмент – социология. Усилия власти теперь будут направлены на закрепление к марту одной простой мысли: третье место Юлии Тимошенко – это не сенсация, это тенденция, которую зафиксировали ещё в январе-феврале. Тот случай, когда каждый доллар, вложенный в опросы и их продвижение, – сработает.

Впрочем, Тимошенко тоже не будет сидеть сложа руки.

Ей придётся фиксировать каждую "Петину тысячу" в регионах, каждый факт манипуляций с данными избирателей и опросами, каждую незаконную попытку мобилизации голосов. Плюс – выходить на Запад с борьбой за честность выборов. И от того, насколько внятным получится объяснение в Америке и Европе уже, к сожалению, привычного для нас понятия "сетка", зависит политическое будущее самой Тимошенко.

В новых рамках будут действовать и другие кандидаты. Честные выборы на этот раз, нужны всем, кто на что-то претендует в политике, а не просто отрабатывает регистрацией какие-то свои или чужие хотелки.

Например, для группы условно пророссийских кандидатов (Бойко, Вилкул и Мураев) не то что каждый процент голосов, а каждый бюллетень будет иметь значение.

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В нынешней внутривидовой борьбе для них определятся и условия для похода на выборы в Верховную Раду осенью, и параметры, так сказать, личной сатисфакции. Все же в этом лагере очень некрасиво и эмоционально разругались, когда пытались договориться о едином кандидате на президентские. И результатами в марте будут доказывать друг другу, кто же был всё-таки не прав в этих спорах.

Условно демократический лагерь кандидатов (Гриценко, Садовый и Бессмертный) тоже будет защищать и результаты, и сам формат проведения выборов.

Понятно, что Гриценко не дотягивает до второго тура, а остальные и не надеялись. Но парламентские выборы для каждого из них – это всё ещё большой шанс. Поэтому для них важно и свои проценты зафиксировать, и в случае неприятных результатов – спихнуть провал на то, как власть организовала процесс. Читай: на фальсификацию и неравные условия проведения кампании.

Самая сложная ситуация, как ни странно, у Владимира Зеленского. Просто потому, что у него – в отличие, например, от Тимошенко – нет крепких организационных структур в областях и рабочего контакта с местными властями. Плюс – избиратели Зеленского самые ветреные в силу возраста. Молодёжь может и не дойти до участков в день выборов. А может и халатно отнестись к просьбам кандидата защитить свой выбор.

Так что Зеленскому ещё нужно очень постараться, чтобы конвертировать лидерство в опросах в лидерство на выборах. А значит, если его, так сказать, обделят в финале, то фальсификаторам это будет объяснить – проще всего.

Аваков

Такой предвыборный расклад означает резкий рост влияния одного человека – Арсена Авакова. Если рамка для выборов – это возможная их фальсификация, то решающим становится ресурс МВД как ключевой структуры, которая и должна и может обеспечить порядок на выборах.

Собственно, сам Аваков на этом теперь и играет.

Вот он уже даже из Вашингтона передал приветы фаворитам выборов. И, прежде всего, Порошенко.

Например, будучи в США, Аваков для одного из украинских телеканалов охарактеризовал инцидент рядом с митингом Тимошенко в Киеве 9 февраля очень жёстко: "Не является нормальным то, что один штаб кандидата посылает боевую группу к митингу другого кандидата".

Ещё раз: боевую группу.

Так Аваков назвал участников С14, задержанных полицией. В соцсетях штабные Тимошенко и депутаты открыто говорят, что эти ребята – от СБУ.

То есть, хотя Аваков и не назвал прямо фамилию Порошенко, вполне ясно, штаб какого кандидата он имел в виду. И также ясно, что – в отличие от телеэфира – на встречах в Вашингтоне Авакову пришлось без купюр озвучивать и фамилии и все необходимые факты по этому и другим подобным эпизодам наших выборов.

Показательной была и встреча Авакова с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепа по Украине. Тоже говорили о "рисках предвыборной кампании" и сошлись на том, естественно, что выборы должны быть честными. Так сказать, сигнал понятен.

Кстати, важно, что американцам хватает ресурса, чтобы проверить сказанное Аваковым. Да и его информация вряд ли может сильно отличаться от того, что уже сообщало посольство в Вашингтон.

Интрига

И хотя Аваков очень активен в этой теме, его активность пока не переросла во что-то конкретное.

Тимошенко открыто называет фамилии организаторов "сетки" для Порошенко. В штабе нынешнего президента тоже не молчат и аналогичные обвинения адресуют оппонентам. Но даже это не привело к самой обычной следственной рутине. Может, какие-то негласные действия со стороны МВД и есть, но существенной официальной работы не наблюдается. Почему?

Единственный логичный ответ: Аваков ждёт.

Он говорит, что уже встречался с тремя фаворитами выборов, чтобы обсудить сам характер их проведения. Так что им условия понятны. Авакову ведь тоже нужно выжить в политике после выборов. А потом ещё как-то поучаствовать в парламентских. Наверняка со временем к главе МВД потянутся и другие участники выборов, заинтересованные в их честности для себя.

Впрочем, Авакову тоже должно быть понятно, что на одних предупреждениях и громких заявлениях долго не протянешь.

Если он и дальше будет избегать даже конкретных фамилий, как и процессуальных результатов борьбы за честность выборов, то всё это уж слишком явно начнёт напоминать торг, да и просто надоест широкой аудитории. Интригу важно не перетянуть.

Сейчас, конечно, ситуация выглядит так, что без дружбы с Аваковым нельзя хорошо выступить на выборах. Но ведь и тому же Порошенко может хватить фантазии, чтобы придумать, как обойтись всё-таки без Авакова.

Специально для LIGA.net