Для того, чтобы понять кому выгодно отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей, смотрим хронологию событий.

Инициатор - депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Тот самый, которого даже задерживали в Верховной Раде (процедура потом была признана незаконной). Но, как заверял генпрокурор 9 июня 2016 года (более 2 лет назад), "уголовное производство не закрыто" и "будет новое ходатайство о задержании". Тем не менее, депутат Мосийчук формально не может быть признан виновным в коррупционных деяниях, пока факт виновности не установит суд. А Генпрокуратура молчит.

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Далее. Мосийчук подаёт иск об отсутствии у Супрун компетенций и полномочий занимать пост министра здравоохранения. И второй иск - с требованием запретить Супрун исполнять обязанности до рассмотрения первого иска по сути.

Окружной административный суд Киева удовлетворяет второй иск и временно (до рассмотрения певого по сути) запрещает Супрун выполнять обязанности министра. Дата рассмотрения основного иска мне пока неизвестна. Предсказываю - дело будет очень долгим, в отличие от скоростного рассмотрения дела о "временном запрете".

Кстати, это тот же самый суд, который восстановил в должности господина Насирова.

Судебная власть проявила удивительную принципиальность. Принципиальность проявил и депутат Радикальной партии. Но вот странно, почему РПЛ не проявила такой же принципиальности в деле генерала Игоря Павловского, зам. министра обороны, которого задержали по подозрению в хищении 149 млн гривен на топливе для армии, но потом решением апелляционного суда Киева отпустили? И сейчас он работает... заместителем Министра обороны, и продолжает курировать закупку материальных ценностей для ведомства.

Ещё одна важная ремарка: о партии Ляшко говорят, что она "находится в орбите Ахметова". Если это так, то пойти против воли "генерального спонсора" Ляшко не мог. Значит есть высочайшее согласие владельца шахт, заводов, ФК и пароходов.

Есть соизволение, есть и результат. РПЛ может поставить себе жирную галочку в "деле Супрун" и использовать это на выборах. Как? Кандидат в президенты Олег Ляшко декларирует защиту обычных жителей села об "антинародной реформы Супрун". Отстранение и.о. министра - явная "перемога".

Но кандидат Олег Ляшко работает на одном электоральном поле с кандидатом Юлией Тимошенко. Они, надо принать, стоят друг друга.

Однако, учитывая ограниченность электорального поля, если "добирает" Ляшко, то "не добирает" Тимошенко.

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Второй аспект: поражение Супрун означает усиление её оппонента госпожи Богомолец, депутата БПП, руководителя профильного комитета Верховной Рады.

Третий аспект: работники медицинской сферы - бюджетники - очень важный, поддатливый и нужный материал в любой электоральной гонке.

А теперь задаём себе простой вопрос: кому выгодно, чтобы не добрала Тимошенко? Кому выгодно усиление Богомолец?

Ответив на этот вопрос, мы ответим и на основной: кому выгодно отстранение Ульяны Супрун?

А еще пишут, что эта возня может затормозить медицинскую реформу. Да кому из политиков вообще интересна судьба этой реформы, когда выборы на носу?!

(Источник - блог автора)