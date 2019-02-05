Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 16:05

Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун?

Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун?
эксперт Украинского института будущего

Как говорили древние римляне - "cui prodest?", то есть, "кому выгодно?". Взглянем на очередную атаку на Ульяну Супрун с этой точки зрения

Реклама
Реклама

Для того, чтобы понять кому выгодно отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей, смотрим хронологию событий.

Инициатор - депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Тот самый, которого даже задерживали в Верховной Раде (процедура потом была признана незаконной). Но, как заверял генпрокурор 9 июня 2016 года (более 2 лет назад), "уголовное производство не закрыто" и "будет новое ходатайство о задержании". Тем не менее, депутат Мосийчук формально не может быть признан виновным в коррупционных деяниях, пока факт виновности не установит суд. А Генпрокуратура молчит.

Реклама

Далее. Мосийчук подаёт иск об отсутствии у Супрун компетенций и полномочий занимать пост министра здравоохранения. И второй иск - с требованием запретить Супрун исполнять обязанности до рассмотрения первого иска по сути.

Окружной административный суд Киева удовлетворяет второй иск и временно (до рассмотрения певого по сути) запрещает Супрун выполнять обязанности министра. Дата рассмотрения основного иска мне пока неизвестна. Предсказываю - дело будет очень долгим, в отличие от скоростного рассмотрения дела о "временном запрете".

Кстати, это тот же самый суд, который восстановил в должности господина Насирова.

Судебная власть проявила удивительную принципиальность. Принципиальность проявил и депутат Радикальной партии. Но вот странно, почему РПЛ не проявила такой же принципиальности в деле генерала Игоря Павловского, зам. министра обороны, которого задержали по подозрению в хищении 149 млн гривен на топливе для армии, но потом решением апелляционного суда Киева отпустили? И сейчас он работает... заместителем Министра обороны, и продолжает курировать закупку материальных ценностей для ведомства.

Читайте также
"Мы пока власть!" Зачем Яценюк собрал съезд Народного фронта 04.02.2019Урок Brexit не выучен: Тимошенко предлагает роковую ошибку 25.01.2019Какой мужчина! Как Оппоблок Вилкула в президенты выдвигал 22.01.2019

Ещё одна важная ремарка: о партии Ляшко говорят, что она "находится в орбите Ахметова". Если это так, то пойти против воли "генерального спонсора" Ляшко не мог. Значит есть высочайшее согласие владельца шахт, заводов, ФК и пароходов.

Есть соизволение, есть и результат. РПЛ может поставить себе жирную галочку в "деле Супрун" и использовать это на выборах. Как? Кандидат в президенты Олег Ляшко декларирует защиту обычных жителей села об "антинародной реформы Супрун". Отстранение и.о. министра - явная "перемога".

Но кандидат Олег Ляшко работает на одном электоральном поле с кандидатом Юлией Тимошенко. Они, надо принать, стоят друг друга.

Однако, учитывая ограниченность электорального поля, если "добирает" Ляшко, то "не добирает" Тимошенко.

Реклама

Второй аспект: поражение Супрун означает усиление её оппонента госпожи Богомолец, депутата БПП, руководителя профильного комитета Верховной Рады.

Третий аспект: работники медицинской сферы - бюджетники - очень важный, поддатливый и нужный материал в любой электоральной гонке.

А теперь задаём себе простой вопрос: кому выгодно, чтобы не добрала Тимошенко? Кому выгодно усиление Богомолец?

Ответив на этот вопрос, мы ответим и на основной: кому выгодно отстранение Ульяны Супрун?

А еще пишут, что эта возня может затормозить медицинскую реформу. Да кому из политиков вообще интересна судьба этой реформы, когда выборы на носу?!

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Министерство здравоохранения, предвыборная гонка, решение суда, скандал, министр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Зверь у ворот. LIGA.net публикует планы России на 2019 год
Политика Зверь у ворот. LIGA.net публикует планы России на 2019 год
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 