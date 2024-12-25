Когда после начала "полномасштабки" их выбросили из всех международных научно-технических проектов, кроме Международной космической станции (МКС), и запретили с ними иметь дело в коммерческих, они з-а-в-ы-л-и.

И сразу по-детски пошли на шантаж – "Раз так, то сейчас слиняем с МКС, и она рухнет на Землю" – поскольку двигатели грузовых кораблей "Прогресс" не будут больше поддерживать высоту МКС и совершать другие маневры.

Потом почесали затылок – "А куда же тогда летать?"

Как пояснил наставник роскосмоса: "перерыв в пилотируемой программе очень дорого нам может обойтись — теряются компетенции".

А также: "у каждого россиянина на генном уровне сформировалась определенная законная гордость за наши прошлые достижения. Это ко многому обязывает нас сегодня".

Поэтому пошли на попятную – то есть якобы они когда-то данное слово держат и никуда (потому что некуда) с МКС до конца 2024 года сваливать не будут, но свое космобесие будут заливать в глаза так называемым партнерам по МКС как только смогут. И действительно, российский сегмент МКС окончательно стал филиалом их "дурдома" на Земле.

Тогда же в 2022 году на Московии запели, назло всем врагам, о создании собственной крутейшей космической станции. Там это умеют – быстренько из "папье-маше" слепить макеты, тыкать ими на всех запоребриковских показухах, а также на бумаге намазать что-то похожее на чертежи, выдавая сразу за готовый эскиз-проект.

Но как ни рисуй, а через два года с нуля даже Илон Маск ничего готового для космоса не сделает.

Хотя на болотах и не останавливались запугивать, что уйдут с МКС после 2024 года, но все же были вынуждены официально подписаться о продлении поддержки части МКС – и только до 2028 года.

Со своей стороны, партнеры по МКС мыслят десятилетиями и желание установить срок эксплуатации МКС до 2030 года включительно было озвучено еще до кремлевских выходок.

И уже к концу 2024 года были испытаны для поддержки высоты полета и маневренности МКС два американских грузовых корабля (несколько раз Cygnus от компании Northrop Grumman и один раз Cargo Dragon от SpaceX).

Если же тех, кто видит себя только впереди планеты всей, не волнует, что будет с МКС в 2030 году, то NASA решило наградить американскую компанию SpaceX контрактом на около $850 млн для создания отдельного буксира вместо использования недоступных на то время трех российских "Прогрессов".

А что все-таки в реалиях с "макетными" планами роскосмоса? Предоставляем слово его главе:

"… все будет зависеть от ресурсного обеспечения, у Минфина всегда проблемы, это естественно. Но будем как-то находить с ними диалог…

…В 2030 году уже она (российская) будет посещаема, обитаема, и космонавты могут прилетать и проводить эксперименты. А завершение будет в 2032 году…

…Конечно, в планах вместе с американскими коллегами свод с орбиты (МКС) где-то на рубеже 2030 года. Окончательный сценарий еще, вероятно, будет уточняться, в т.ч. с приходом новой администрации NASA. По крайней мере, со старой администрацией мы обсуждали, что это рубеж 2030 года".

Такое впечатление, что мы будем свидетелями того, как поребриковские, уже прозевавшие многосотенный в миллионах долларов контракт, на коленях будут умолять "злобных противников" вообще не топить МКС после 2030 года.

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