Коли після початку "повномасштабки" їх викинули зі всіх міжнародних науково-технічних проєктів, крім Міжнародної космічної станції (МКС), та заборонили з ними мати справу у комерційних, вони з-а-в-и-л-и.

І відразу по-дитячому пішли на шантаж – "Ах так, то зараз злиняємо з МКС, і вона рухне на Землю" – оскільки двигуни вантажних кораблів "Прогрес" не будуть більше підтримувати висоту МКС та здійснювати інші маневри.

Потім почухали потилицю – "А куди ж тоді літати?"

Як пояснив керманич роскосмосу: "перерыв в пилотируемой программе очень дорого нам может обойтись — теряются компетенции".

А також: "у каждого россиянина на генном уровне сформировалась определенная законная гордость за наши прошлые достижения. Это ко многому обязывает нас сегодня".

Тому почали "відступати" – тобто нібито вони колись надане слово тримають і нікуди (бо нема куди) з МКС до кінця 2024 року звалювати не будуть, але своє космобєсіє заливатимуть в очі так званим партнерам із МКС як тільки зможуть. І дійсно, російський сегмент МКС остаточно став філією їхньої "дурки" на Землі.

Тоді ж, у 2022 році на Московії заспівали, на зло всім ворогам, про створення власної найкрутішої космічної станції. Там це вміють – швиденько з "пап’є-маше" зліпити макети, тикати ними на всіх запоребриківських показухах, а також на папері намарати щось схоже на креслення, видаючи це відразу за готовий ескіз-проєкт.

Але як не малюй, а за два роки з нуля навіть Ілон Маск нічого готового для космосу не зробить.

Хоча на болотах й не зупинялись залякувати, що підуть із МКС після 2024 року, але все ж таки були вимушені офіційно підписатись про подовження підтримки частини МКС – й лише до 2028 року.

Зі свого боку, партнери з МКС мислять десятиліттями і бажання встановити термін експлуатації МКС до 2030 року включно було озвучено ще до кремлівських вибриків.

І вже на кінець 2024 року були випробувані для підтримки висоти польоту та маневровості МКС два американські вантажні кораблі (декілька разів Cygnus від компанії Northrop Grumman та один раз Cargo Dragon від SpaceX).

Якщо ж тих, хто бачить себе лише попереду планети всієї, не хвилює, що буде з МКС у 2030 році, то NASA вирішило нагородити американську компанію SpaceX контрактом на близько $850 млн для створення окремого буксиру замість використання недоступних на той час трьох російських "Прогресів".

А що ж в реаліях із "макетними" планами роскосмосу? Надаємо слово його очільнику:

"… все будет зависеть от ресурсного обеспечения, у Минфина всегда проблемы, это естественно. Но будем как-то находить с ними диалог…

… В 2030 году уже она (російська) будет посещаема, обитаема, и космонавты могут прилетать и проводить эксперименты. А завершение будет в 2032 году…

… Конечно, в планах вместе с американскими коллегами свод с орбиты (МКС) где-то на рубеже 2030 года. Окончательный сценарий еще, наверное, будет уточняться, в т.ч. с приходом новой администрации NASA. По крайней мере, со старой администрацией мы обсуждали, что это рубеж 2030 года".

Таке враження, що ми будемо свідками того, як поребриківські, які вже проґавили багатосотенний у мільйонах доларів контракт, на колінах благатимуть "злобних супротивників" взагалі не топити МКС після 2030 року.

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