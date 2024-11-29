Не аморально признавать Россию злом и врагом не только Украины, но и цивилизованного человечества

Чтобы коммуницировать извне относительно российской угрозы, мы должны иметь единство внутри.

Для примера – процесс деколонизации в Одессе, и каков ответ части коллег, интеллектуалов, художников? Позорное письмо в ЮНЕСКО в защиту имперского наследия!

На каждое мое слово о необходимости дерусификации, деколонизации нашего культурно-исторического и политического пространства могу услышать аргументы вроде: "Неужели мы тяготеем к фашизму, а не к либеральной демократии?"

И это удивляет. Ведь не возникает дискуссии об оценке нацизма или Холокоста. И это не мешает нам быть либеральной демократией.

Так почему мысль, что Россия – это зло, наш извечный враг, до кончины этой империи, вызывает такую реакцию?

Вспоминаю блестящее эссе Юрия Андруховича, впервые опубликованное в The New York Times под названием "Любовь и ненависть в Киеве", а у нас известное как "Киев. Слезоточивое", в котором есть блестящая фраза: "Моральный закон не запрещает ненавидеть убийц".

Не аморально признавать Россию злом и врагом не только Украины, но и цивилизованного человечества, поскольку этот враг обесценивает жизнь как таковую.

"Жизнь переоценена", – именно эту идею они подняли на флаг.

Но, к сожалению, такого единства у нас нет, хотя в этом вопросе, прежде чем мы станем убеждать союзников, консенсус необходим.

Мнение автора было высказано в рамках проекта LIGA Talk. Полностью эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

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