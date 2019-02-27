Конституционный дефолт: экономические последствия решения КСУ

Новости из нашего дна. Просочились слухи, будто Конституционный Суд решил, что статья про «незаконне збагачення» не соответствует украинской Конституции. Таким образом, само незаконное обогащение, видимо, признано соответствующим Конституции. И Суд просто подтвердил суверенное право на коррупцию. Решил, что это в его юрисдикции. Вот еще недавно, когда от Суда попросили решить, является ли не Конституционным мораторий на землю, который явственно нарушает права 7 млн человек, то Суд умыл руки. Решил, что там с Конституцией все в порядке. А как только есть угроза правам коррупционеров, то сразу Суд на страже их прав.

Можно было бы считать это слухами, которым пока нельзя верить. Но мы в Украине. А значит таким слухам можно верить. Особенно когда они касаются судейских. Особенно когда они касаются Конституционного Суда.

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Это было бы украинским локальным эпизодом, стандартной борьбой коррупционеров против реформ, борьбой украинских элит против украинского общества. Если бы не одно но. И это «но» даже не выборы, прямо под которые «независимый суд» принимает такое решение. Это наше сотрудничество с МВФ. И наш безвизовый режим.

Все реформы в Украине делались под давлением кредиторов. И были условиями или получения кредитов МВФ, или безвизового режима. И наши партнеры из МВФ, и наши друзья из ЕС и США всегда настаивали, что борьба с коррупцией – основной элемент наших реформ. Условия по борьбе с коррупцией были основными для продолжения сотрудничества. И вот это самое «незаконное обогащение» было частью первой после Майдана программы сотрудничества с МВФ. Более того, это было обязательным условием для получения кредитов от Мирового Банка, введения безвиза и получения макрофинансовой помощи от ЕС. И теперь, одним решением, украинская власть умудряется плюнуть в лицо одновременно всем кредиторам. Которые не станут слушать сказки о том, что это «решение независимого суда». Цену таким решениям они уже хорошо знают.

Чем это грозит? Очень просто. Нельзя отыгрывать назад условия сотрудничества с МВФ и оставаться в программе МВФ. Даже если это было условиями программы, которая уже завершилась. А значит, если решение Конституционного Суда вступит в силу, наше сотрудничество с МВФ будет заморожено. Конечно, нам могут рассказать, что парламент снова сможет проголосовать то же самое в новой редакции. И ничего страшного (если не считать тот факт, что все коррупционеры, которых сейчас должны судить по этой статье внезапно станут честными людьми и уже не будут бегать по эфирам и кричать, что ждут не дождутся судебного заседания, дабы доказать свою невиновность). Но кто может поручится, что это решение парламента будет? И что условием голосования его не станет «налоговая амнистия» для всех политиков, чтобы применить эту статью вообще было невозможно?

Так или иначе, в год, когда Украину ожидают пиковые выплаты по внешнему долгу и сотрудничество с МВФ является для нее критически важным, само сотрудничество оказывается под угрозой. И не потому, что надо принимать непопулярные решения. Нет. Потому что надо отыграть назад решения популярные среди народа, но непопулярные среди коррупционеров. Под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность, которая поддерживает устойчивость национальной валюты и рост экономики. И призрак дефолта снова начинает летать по Печерским Холмам. И если раньше риски дефолта связывали с результатами выборов, когда победа популистов могла поставить под угрозу программу с МВФ, то теперь защита коррупционеров делает перспективу дефолта независимой от итогов голосования. Что, кстати, существенно влияет на оценку рисков победы того или иного кандидата на выборах, ведь раньше считалось, что можно выбрать определенный тип личности только ради того, чтобы не повышать риски дефолта и экономического колапса. Но теперь риски дефолта выросли. Дефолта согласно действующей Конституции. По мнению уважаемого и авторитетного Конституционного Суда.

Случайно решение Конституционного Суда прошло сразу после завершения процедуры получения денег от Мирового Банка. 630 млн долларов. Прими Суд такое решение на неделю ранее - и этих денег Украина бы не получила. До выборов теперь хватит. Но уже в мае нас ожидает погашения бумаг на 1 млрд долларов. Это кредит, полученный под американские гарантии. И его необходимо рефинансировать. Если не хотим ударить по гривне. И не хотим злить Трампа. Но привлечь деньги без программы с МВФ будет невозможно. И если даже рефинансировать этот долг можно будет за счет внутренних ресурсов, например за счет резервов НБУ, то долгосрочно эта стратегия не работает. Особенно если вы хотите удержать курс национальной валюты.

А значит - обслуживание долга в этом году оказывается под угрозой. А значит - риск дефолта снова возвращается. И проявится всюду. И в учетной ставке Национального Банка, что важно для бизнеса, который ждал удешевления кредитов. И на ценах в магазинах. И даже если после выборов каким-то образом удастся вернуть назад и эту статью, и вернуться к сотрудничеству с МВФ, и не потерять за это время безвиз, то удар по экономике все равно уже будет нанесен. Это удар по темпам роста, по инвестициям, и как результат по пенсиям и зарплатам. А если дефолт станет реальностью, принеся с собой кризис, то важно помнить, что в кризис бедные становятся беднее, а богатые – богаче. И это не удар по каким-то буржуям. Это удар по самым бедным слоям населения и по среднему классу. Тем, которым еще недавно говорили, что рост тарифов нужен, чтобы получить транш с МВФ и остаться в программе. Но теперь если из-за интересов коррупционеров мы все равно потеряем программу МВФ, то лицемерие таких аргументов со стороны власти будет зашкаливать.

А про доверие к Украине уже никто не вспоминает...

(Источник - блог автора)