Контр-сериал "Анти-слуга народа": воспоминания о несбывшемся

В последнее время стараюсь поменьше заходить в Фейсбук. Там у многих в связи с выборами развился настоящий психоз. Слишком много злости. И главное - абсолютно бессмысленной. Что толку от взаимных оскорблений? Разве кого-то можно в чем-то переубедить, выливая ему в комменты ушаты грязи?

Как только не ругают избирателей Зеленского. А смысл? От нападок люди становятся только упрямее и злее. Гораздо полезнее и прагматичнее разобраться в причинах, которые побуждают народ массово поддерживать Зеленского. Но этой простой истины никто, кажется, так и не понял.

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Допустим, все дело в телевизоре. Ну ок. Да, люди смотрят сериалы. Это данность. Такова человеческая природа. И сколько обывателя не ругай, он все равно будет смотреть ящик не только в Украине, но и по всему миру.

Команда Зеленского, зная об этом, использовала эту ситуацию. Подошла к вопросу креативно, и сначала придумала киношный образ политика, а затем перенесла его в реальную жизнь. Вместо того, чтобы бороться с действительностью, у Зеленского придумали, как обернуть ее в свою пользу и "хакнуть" обывателя, невосприимчивого к традиционной политической джинсе. Ключ к сердцам зрителей подобрали через киношку.

Мог ли президент Порошенко подойти к вопросу столь же креативно? А почему нет? Если мир устроен так, что многие люди "думают" сериалами, то нужно и исходить из этого и действовать соответственно, вместо того чтобы обиженно ворчать про "неблагодарный народ".

Владимир Зеленский использовал для внедрения собственного позитивного образа в сердца людей сериал "Слуга народа". Сериал, кстати, получился достаточно успешным - даже Netflix его несколько лет назад купил, а такое бывает с украинским кинопродуктом нечасто. Так мог ли штаб Порошенко, наблюдая за этим успехом, пойти аналогичным путём? Вполне мог бы, если бы хватило ума и фантазии.

Порошенко - миллиардер. Денег у него точно больше, чем у Зеленского, и не меньше чем у Коломойского. Телеканалы тоже имеются. Да ещё целый Минстець в придачу. В чем проблема? Если Зеленский снял сериал, чтобы давить на эмоции, снимите свой сериал ему в ответ. Своего рода «Анти-слугу». И покажите в нем, что бывает, когда к власти в стране приходят популисты.

Ведь идея лежит на поверхности, и напрягаться особенно не нужно. Снимите бодрый сериальчик о том, как в стране появляется молодой и яркий политик-популист из народа, который быстро набирает популярность, люди выбирают его президентом, особенно не интересуясь программой, после чего выясняется, что человек совершенно не понимает, как на самом деле управлять государством. Начинается хаос, гиперинфляция, беспорядки и прочая Венесуэла.

Какую агитку можно было бы снять, если бы подошли со смекалкой! Очереди, дефицит, талоны! Домохозяйки перед телеками обмирали бы.

Например, жалостливый диалог в очереди за мылом: "Голосовала за него, потому что он обещал снизить цену на газ в три раза. А теперь у меня вообще нет газа! Поставили буржуйку, дровами топлю!"

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Или такая сцена: президент приказывает печатать больше денег, чтобы поднять всем пенсии, после чего опять вводятся купоны, как в 1994 году. Этим наших людей и пугать-то особо не нужно, все ещё помнят, как это было.

Не пожалели бы средств - сериал получился бы не хуже "Слуги". Если бы качественно отсняли сцены уличных беспорядков, пригласили пару звездных актеров из-за рубежа, не поскупились на сценаристов и промо - народу бы точно зашло. Еще наверняка и окупили бы вложения. В Беларусь и Казахстан определенно получилось бы продать права, там такое с руками оторвут.

Если сериал способен так сильно влиять на умы, то не жаловаться надо, а пользоваться этим.

Впрочем, теперь все равно уже поздно. Время упущено. Вместо креатива в штабе Порошенко выбрали самый лобовой и бесхитростный путь - обзывать оппонентов "зрадофилами" и "идиотами". А теперь выясняется, что это почему-то не сработало. Надо же, кто бы мог подумать!

(Источник - блог автора)