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Контрповестка для Байдена. Не стал ли Владимир Путин жертвой собственной пропаганды

Цей матеріал також доступний українською
Контрповестка для Байдена. Не стал ли Владимир Путин жертвой собственной пропаганды

журналист, политический обозреватель, внештатный корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне
16.06.2021, 07:37

Путина легко вообразить в роли престарелого португальского диктатора Антониу Салазара. Его отстранили от власти, но он был уверен, что правит

Перед встречей в Женеве Владимир Путин готовит для Джо Байдена свою контрповестку. Он намерен предъявить ему встречные обвинения в подавлении инакомыслия.

"Известные события в начале года, когда протестующие зашли в Конгресс, – рассуждал на днях президент России. – Хорошо это или плохо? Наверное, ничего хорошего в этом нет. Но это же не просто грабители и погромщики. Люди пришли с политическими требованиями, ведь правда? Да. Задержано было 450 человек, все они находятся под уголовным преследованием. 70 были задержаны сразу же, 31 из них до сих пор находится под арестом. На основании чего? Кто-нибудь нас информирует об этом? Нет. А ведь речь идет о политике. Многим из них предъявлены очень жесткие обвинения, связанные чуть ли не с попыткой государственного переворота. Почему?"

Никогда не знаешь, верит ли Путин сам в то, что говорит. Но откуда взялся этот конкретный нарратив? За три дня до президента аналогичное заявление сделал министр иностранных дел. "Да, конечно, будем готовы обсуждать все, в том числе и те проблемы, которые в Соединенных Штатах существуют, – сказал Сергей Лавров. – Ну, например, с интересом следим за преследованием тех лиц, которые обвиняются в беспорядках 6 января этого года. Там много действительно интересного происходит, в том числе с точки зрения прав человека, с точки зрения прав оппозиции..."

Еще раньше, в начале февраля, "серьезный разговор" на эту тему обещала Вашингтону официальный представитель МИД Мария Захарова: "Вызывает серьезную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января сего года и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов... Отпущены под залог или домашний арест лишь несколько десятков обвиняемых. В отношении остальных осуществляется жесткий прессинг, включая обработку родственников и знакомых, принуждение к даче "нужных" показаний".

Отмотаем пленку к еще более ранней дате. 17 января эксперты RT Юрий Рогулев и Александр Асафов не сомневаются: "Прокуроры наверняка найдут "доказательства" планировавшегося вооруженного восстания", люди "попадут под каток американской правовой машины", их судьба "будет незавидной".

Первоначальная реакция в Москве на события 6 января в Вашингтоне была иной.

Председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому захват Капитолия напомнил цветные революции. Он сказал тогда: "Бумеранг "цветных революций", как мы видим, возвращается в США". В тот же день то же самое про цветные революции повторил бывший нацбол, диссидент и политзаключенный, а ныне колумнист RT Сергей Аксенов, прибавив, что "глубокий незаживающий раскол Америки... нам на руку". А вскоре в теорию бумеранга революций уверовал Дмитрий Медведев.

Однако тут засада: если штурм Капитолия – цветная революция или ее предвестие, то, значит, штурм был не так называемым. Поэтому более перспективной признана другая теория – зверской расправы над вольнодумцами. С подкупающей откровенностью ее недавно применил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он предсказал, что по делу о штурме "вердикты будут весьма жесткими", и в этом отношении "российское законодательство выглядит более либеральным", ведь в России бунтовщики получают "до пять-семь лет, а не 40–60, как в Америке".

Нам в США, следившим за событиями 6 января в прямом эфире, штурм "так называемым" не показался. Ни в Москве, ни в других городах России мы ничего подобного не видели. Но у президента Путина другие сведения.

Общественное мнение в России и за ее рубежами давно задается вопросом: не стал ли Путин жертвой собственной пропаганды? Это вопрос о яйце и курице. Но при такой сервильной экспертизе легко вообразить его в роли престарелого португальского диктатора Антониу Салазара. На склоне лет тон был по состоянию здоровья отстранен от власти, но пребывал в полнейшей иллюзии, что по-прежнему правит, и собирал в своей больничной палате кабинет министров. Дабы поддержать состояние блаженного неведения, специально для Салазара издавали в одном экземпляре газету. А пока кремлевский агитпроп издает португальскую газету для нас всех.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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