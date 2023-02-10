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"Корейский сценарий" от Путина: почему "двух Украин" не будет

Цей матеріал також доступний українською
"Корейский сценарий" от Путина: почему "двух Украин" не будет

журналист
10.02.2023, 16:44

Украина для России, похоже, – это Корея не после, а до Второй мировой войны. О неприемлемости "корейского варианта" для Украины

Сама полемика о том, что исходом войны в Украине может быть некий "корейский вариант", раздел страны по собственной "38-й параллели", похоже, отражает непонимание участниками этой дискуссии – даже если среди них оказываются такие высокопоставленные пропагандисты, как экс-президент РФ Дмитрий Медведев – самой сути происходящего в российско-украинской войне.

После Второй мировой войны статус Кореи как самостоятельного независимого государства был прифзнан практически всеми державами, даже теми, кто еще недавно претендовал на территорию этой страны и влияние над ней. Времена запретов на корейский язык и культуру, презрения к корейскому народу и его цивилизации ушли в прошлое. Само признание Кореи и корейцев – один из важных, пусть и не очень исторически заметных для нас результатов Второй мировой войны, настоящее торжество справедливости.

Однако представление о том, какой станет новая Корея, у союзников по антигитлеровской коалиции были разные. Сталинский Советский Союз –вскоре к нему присоединился и Китай, в котором в гражданской войне победили коммунисты Мао Цзэдуна – стремился к появлению коммунистической Кореи. А Запад, прежде всего Соединенные Штаты считал, что корейский народ имеет право на собственное демократическое государство. Именно поэтому после захвата коммунистическим режимом Ким Ир Сена юга страны Совет Безопасности ООН (тогда бойкотировавшийся СССР, а место Китая в нем занимали представители Китайской Республики на Тайване) направил на Корейский полуостров миротворцев для противодействия оккупации. Но при этом – повторюсь – никто не ставил под сомнение право Корейского государства на существование.

Конфликт России и Украины – уверен, совершенно другая история. Украина для России, похоже, – Корея не после, а до Второй мировой войны. Российское руководство отказывает Украинскому государству в праве на существование, с презрением отзывается об украинскому народе и языке, требует, чтобы украинцы пользовались не своим языком, а языком соседней России. То есть делает все то, что до Второй мировой войны и в военные годы делали на Корейском полуострове оккупанты.

Если бы Кремль хотел бы появления "второй Украины", о которой недавно писал в "Известиях" Виктор Медведчук (обвиняемый в государственной измене против Украины и кум президента РФ Владимира Путина. – Ред.), такая "вторая Украина" появилась бы уже в 2014 году в Крыму. Незачем было бы лишённому должности президенту Украины Виктору Януковичу бежать в Ростов, он мог бы вполне сформировать альтернативную власть в Симферополе. Даже если не в Симферополе – то в Донецке уж наверняка. Вот вам и "две Кореи", демократическая и пророссийская, вот вам и новый Ким Ир Сен.

Но ничего подобного не произошло. Ни в 2014 году, ни в 2022 году. Каждый раз территории, которые могли бы стать "базой" для "второй Украины", не просто оккупировались, но аннексировались. И, простите, это вполне логично. Зачем Путину нужна "вторая Украина", если он не верит в существование первой? Если он готов нарушить международное право, чтобы присоединить украинский Крым, чтобы дети в Мелитополе или Бердянске учились на чужом языке и читали книги о чужой жизни, чтобы лишить целый народ его собственной идентичности. И что в этом нового? Гитлер был готов согласиться с декоративной французской "государственностью" со столицей в Виши, но Чехию или Польшу превратил в колонии Рейха без права на идентичность, а евреев просто хотел стереть с лица земли. Владимир Путин тоже отказывает украинцам в праве на идентичность, а в Крыму нивелирует саму суть суверенитета, связанного с правами крымских татар.

Поэтому, уверен, никаких "двух Корей" не будет. Может быть либо поражение агрессора и торжество международного права, либо продолжение оккупации украинских земель Россией – и на оккупированных территориях, думаю, все так же будет отрицаться, подавляться и уничтожаться украинская идентичность.

Владимир Путин просто не оставляет украинцам и цивилизованному миру выбора: его успех – это угроза человечности.

Специально для Крым.Реалии

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