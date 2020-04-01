Коронавирус не должен отвлекать мир от войны России в Украине

В некоторых кругах кризис из-за коронавируса называют самой большой глобальной чрезвычайной ситуацией со времен Второй мировой войны. Борьба с пандемией, безусловно, оказывается беспрецедентной как по территории, так и по масштабам воздействия: целые нации сейчас находятся в изоляции, целые экономики замирают.

Понятно, что пандемия доминирует в заголовках газет и беспокоит правительства по всему миру. Тем не менее, поскольку внимание сосредоточено на сдерживании коронавируса, было бы опасно упускать из виду другие угрозы международной безопасности.

В течение последних шести лет, Украина была на передовой борьбы между демократией и авторитаризмом. Эта борьба обещает формировать будущее мира на десятилетия вперед. Несмотря на потрясения, вызванные вспышкой коронавируса, война Российской Федерации против Украины продолжается.

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Конфликт на Донбассе унес более 14 000 жизней и изменил геополитический климат, но результат все еще висит на волоске. Хрупкий прогресс Украины должен теперь ревностно охраняться, чтобы Кремль не использовал страну в качестве плацдарма для дальнейшей дестабилизации демократических институтов и международного права.

Даже в эти неопределенные времена не может быть никаких сомнений в том, что коронавирус в конечном итоге пройдет. Но как только пандемия закончится, угроза со стороны Москвы останется. Сегодняшняя Россия во многом является точной копией Советского Союза со старым правителем, который, похоже, намерен оставаться у власти до конца своих дней.

К сожалению, многие лидеры в демократическом мире, по-видимому, отрицают опасность, которую представляет ревизионистский и высоко милитаризованный режим президента России Владимира Путина. Это не случайно. В то время как советское Политбюро открыто позиционировало себя как врага западной цивилизации, Путин на удивление успешно обманул многих западных политиков, представляя современную Россию трудным партнером, а не открытым противником. Такие заблуждения делают демократический мир уязвимым, их нужно устранить.

Нам нужно четко понимать, что успешной Европы не может быть без сильной и независимой Украины. Мы также должны признать, что противостояние агрессии Москвы - это не защита Украины; это вопрос защиты западных ценностей. Мы должны признать, что Москва направлена ​​не только против Украины; она нацелена на западные демократии коллективно, наряду со всем международным статус-кво после 1991 года, который РФ расценивает как историческую несправедливость.

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Кремль не остановится, если его не остановить. Если международное сообщество откажется от Украины, на очереди будут страны Балтии, Польша, Италия, Австрия и другие страны Европейского Союза. Ключевые международные институты, включая ЕС и НАТО, будут подвергаться еще большему риску.

Усилия Москвы по подрыву сложившегося международного порядка становятся все более заметными с 2014 года и начала российской агрессии в Украине. Эти усилия носили гибридный характер, охватывая все: от кибератак и дезинформационных кампаний до политических убийств и развертывания негосударственных военных сил.

С самого начала Украина оставалась в самом центре этой глобальной кампании. В качестве приоритета внешней политики Кремля, Украина служила наиболее активным фронтом и полигоном для испытания гибридной тактики, которая впоследствии была использована на международном уровне. Цель Москвы - не допустить появления свободной и демократической Украины, которая могла бы послужить вдохновением для подобных изменений внутри самой России.

После Революции Достоинства 2014 года украинцы заплатили трагически высокую цену за желание страны избавиться от московского ига. За шесть лет борьбы мы начали преобразовывать страну в соответствии с лучшими практиками наиболее успешных демократий мира и с выраженными пожеланиями наших граждан.

Как и другие страны, которые исторически пытались отойти от травмы тоталитарного прошлого, мы искали поддержку международного сообщества. Мы благодарны нашим западным партнерам за помощь и солидарность, которую они проявили, что бы осуществить реформы и противостоять российской агрессии.

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Хотя иногда это и цепляло, но я всегда ценила те моменты, когда западные партнеры критиковали действия правительства, частью которого я имела честь быть.

Их откровенность помогла нам на нашем пути реформ от постсоветской пустыни к членству в демократическом мире. Особое беспокойство вызывает бездействие наших западных партнеров в отношении текущих событий в Украине. Меньше всего можно ожидать такого же уровня откровенности, как и раньше. Без этого мы могли бы потерять Украину.

В сегодняшней Украине мы наблюдаем тревожное отступление от демократии. Парламент и Кабинет министров превращаются в простые подотделы канцелярии президента. Существует очевидный демонтаж независимости судебной власти. Политических оппонентов подвергают преследованиям, поскольку недавно генерального прокурора отстранили от должности за отказ от возбуждения политически мотивированных дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Реформы, рассматриваемые как центральные для преобразования Украины после 2014 года, отодвигают на второй план или обращают вспять. Реформы в сфере здравоохранения, децентрализации и образования были приостановлены или претерпели откат, в то время как усилия по восстановлению Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО тоже приостановили.

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Это происходит на фоне не менее зловещего поворота в сторону России. В начале марта, команда президента Украины Владимира Зеленского обнародовала планы по созданию Консультативного совета, в состав которого войдут представители так называемых "республик", созданных Кремлем на востоке Украины.

Это, безусловно, не приведет к миру. Напротив, это будет означать реализацию кремлевского сценария и легитимацию усилий Москвы по изображению войны в Украине как "гражданского конфликта". Одновременно это позволит России избежать ответственности как агрессора и взять на себя роль наблюдателя и миротворца.

Не нужно напоминать о том, что российское "миротворчество" означало для Приднестровья в Молдове или для Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Стремление президента Зеленского к миру достойно восхищения, но желание прекратить войну любой ценой не является признаком государственного деятеля. Вместо этого это предполагает неспособность оценить истинную природу врага.

Я понимаю, почему международные партнеры Украины могут предпочесть любую форму компромисса с Кремлем, если она обещает снижение геополитической напряженности. Хотя я не хочу, чтобы Украина исчезла из международной повестки дня или отказалась от своих притязаний на членство в демократическом мире. Но я признаю, что некоторые западные политики предпочли бы это. Они могут посчитать это удобным, но большинство украинцев никогда не примет такой сценарий.

Поэтому я призываю наших друзей быть такими же требовательными к нынешней украинской администрации, как и к предыдущему правительству, сохраняя при этом международное давление на Россию. Больше, чем когда-либо прежде, нам нужна ваша поддержка.

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Сейчас Украина - граница западного мира. Если ей позволят вернуться на российскую орбиту, Кремль попытается продвинуть этот цивилизационный разрыв дальше на запад. Поддерживая нас, вы фактически защищаете себя.

Отрицание враждебных намерений России может показаться более легким вариантом. Но, как показала чрезвычайная ситуация с коронавирусом, политически удобные отказы не меняют реальность и имеют привычку дорого обходится. Если международное сообщество желает предотвратить дальнейшее распространение российской угрозы, Путина нужно остановить в Украине.



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