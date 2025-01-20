Исходя из опыта общения с командами Трампа в его первый срок и с людьми, которые сопровождают его сейчас, можно сказать, что это смесь личностей с разным уровнем компетенции по украинскому вопросу.

Некоторые из них хорошо понимают, что происходит в Украине, некоторые — только читали газеты и социальные сети. А кто-то вообще не занимался изучением украинского кейса.

Основная проблема команды Трампа всегда заключалась в том, что в ней было мало компетентных людей, но ощущалось влияние российских информационных операций. Ведь Россия пыталась воздействовать на Трампа задолго до полномасштабного вторжения.

Главная задача для Украины — увеличить количество компетентных людей вокруг Трампа. Чтобы те, кто объясняет ему ситуацию, были искренне заинтересованы в помощи Украине.

Генерал Кит Келлог, назначенный спецпредставителем по Украине, — для нас очень удачный выбор. Это означает, что Трамп будет его слушать.

Для Трампа и его команды поражение Украины будет означать его крах как политика. Рано или поздно его команда будет вынуждена прислушиваться к украинской позиции.

Однако методы решения проблемы завершения этой войны будут существенно отличаться от того, что делала администрация Байдена. Команда Трампа — это ковбойская команда, которая принимает решения быстро. То, что мы могли ожидать от Байдена месяцами, будет принято за один день.

Сейчас всем понятно, что эта война может быть выиграна Украиной благодаря технологическому превосходству. Это включает системы осведомлённости и поражения врага на дальнем расстоянии — те системы, которые есть на Западе.

Администрация Байдена сделала недостаточно, чтобы предоставить нам доступ к этим технологиям. Даже мелкие вопросы застревали и не решались из-за бюрократии Госдепартамента и Пентагона.

Трамп неизбежно придёт к пониманию, что с Путиным невозможно договориться. И тогда уровень помощи Украине будет измеряться не миллионами долларов или снарядов, а технологиями, которые изменят ситуацию на поле боя.

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